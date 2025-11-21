Ángeles y Ciara, las dos únicas canarias de la producción internacional 'Vegas Rouge' Ambas bailarinas forman parte del nutrido elenco del nuevo espectáculo que acaba de estrenar Sala Scala Gran Canaria, en el sur de la isla

Los nervios y la inquietud del estreno ya se han aplacado. Las sesiones de ensayo de casi doce horas sobre el escenario se han reducido a un repaso diario en el que se pulen y se mejoran detalles de las exigentes coreografías diseñadas por Nathan Clarke para el espectáculo 'Vegas Rouge', el nuevo show que acaba de sumarse a la cartelera de Sala Scala Gran Canaria.

Raúl Santana Valle, Ángeles Perera Alfonso y Ciara Sosa Artiles forman parte del reducido elenco de artistas canarios que constituyen la nómina de este montaje producido por Vegas Entertainment, una de las productoras y operadoras teatrales líder más destacadas de Las Vegas y una de las más importantes de Estados Unidos. Las dos bailarinas, que también forman parte del reparto del otro show que oferta simultáneamente en la actualidad el icónico local situado en San Agustín, 'Origen Dinner Show', comparten con profesionales de ocho nacionalidades distintas el protagonismo en esta propuesta que mezcla el género 'sexpertise' con la interpretación escénica, el baile e inquietantes números de circo contemporáneo.

Ángeles Perera tiene 27 años y es de la capital grancanaria. Lleva un año y medio contratada en Sala Scala, mientras que Ciara Sosa, de 23 años y natural de Maspalomas, tuvo que superar las pruebas de un casting para entrar a formar parte de 'Vegas Rouge', su último show que se mantendrá en cartel hasta el próximo diciembre.

Perera, que se formó en la compañía de Natalia Medina y ha formado parte de algunas producciones escénicas como bailarina, tiene claro que formar parte de una producción de tal envergadura «es todo un privilegio porque como artista estás a diario alimentándote de otros profesionales con más proyección y recorrido que te aportan cosas nuevas. 'Origen' y 'Rouge' son espectáculos superdiferentes en cuanto a calidad de movimientos, expresión, sensualidad, contemporaneidad… ambos explotan todas las facetas de la danza».

Ciara Sosa, que se inició como gimnasta rítmica y luego ingresó en la academia de Conchi Rodríguez, tuvo que buscarse la vida trabajando en espectáculos ofrecidos en algunos hoteles del sur de la isla hasta que entró a formar parte del show con el que se inauguró la nueva etapa de Sala Scala.

«'Vegas Rouge' es muy novedoso. En Canarias no se ha visto nada igual. Posee un toque de humor que conecta con la idiosincrasia del público canario y la sensualidad que destila es muy elegante, obviando lo obsceno, lo vulgar y lo soez. Eso produce que los espectadores se sientan cómodos cada noche que se representa», explica.

Si por algo se caracteriza el show es por la escasa ropa que lucen tanto hombres como mujeres sobre el escenario. «Hay que normalizar el desnudo», apunta Ángeles Perera, que confiesa que, «si bien no tengo ningún tipo de reparo porque voy a la playa y practico 'topless', nunca me había expuesto en una sala llena de público. El cuerpo es un recurso expresivo al servicio del show al igual que el vestuario. Empleamos una veintena de diferentes diseños que no se repiten en ninguna de la decena de coreografías que realizamos», dice.

Ambas bailarinas coinciden en definir la función como muy exigente. Los continuos cambios de escenas y vestuario, así como los bailes muy físicos y enérgicos que tienen lugar sobre el escenario, las obliga a descansar, cuidarse y mantener una dieta saludable para evitar lesiones.

«Sala Scala te permite vivir del espectáculo con un contrato fijo, mientras que habitualmente en el sector de la producción artística en las islas te abonan generalmente por bolo o montaje, pero como autónoma», advierte Perera. «Estás expuesta a un sacrificio que merece la pena cuando ves el resultado, la colaboración y la entrega del resto del equipo técnico y artístico para que este espectáculo funcione cada noche», concluye la joven bailarina.