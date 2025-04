Alicia Lobo: «Me gusta que mi material tenga trasfondo porque el humor lleva a pensar» La actriz y humorista protagoniza en solitario el espectáculo 'Hola, no me líes', este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Cicca

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de abril 2025, 22:39

La actriz, humorista y locutora Alicia Lobo se estrena en Canarias este viernes con su primer espectáculo en solitario, 'Hola, no me líes', donde reflexiona con humor sobre su vida y el mundo que le rodea.

El Cicca de la capital grancanaria, a partir de las 20.00 horas, será el escenario en el que desplegará un espectáculo que, asegura, es más que un «'stand up'». «La gente cree que solo se trata de un 'stand up', pero como tengo déficit de atención empatizo con los que se aburren, por lo que mi espectáculo es una mezcla de teatro, danza, música, proyecciones e improvisaciones con el público», avanza con ironía mientras reconoce que está deseosa por volver a pisar una isla en la que ha estado en varias ocasiones, siempre por trabajo.

La última ocasión en la que estuvo en Gran Canaria fue durante el rodaje de la película 'La mujer dormida', dirigida por Laura Alvea y en cuyo reparto figura Alicia Lobo junto a Almudena Amor, Javier Rey y Amanda Goldsmith, entre otros.

'Hola, no me líes' empieza con la actriz y humorista en la piel de un personaje que «vacila con el público» y que a medida que el espectáculo avanza se entiende su origen y su presencia sobre el escenario. «El hilo conductor del espectáculo es mi vida y mis andanzas. La mayor parte de las mujeres de mi generación crecemos con una educación Disney y así nos enfrentamos al mundo moderno. Y nos damos cuenta de que no podemos delegar en los hombres. Por eso, el espectáculo aboga por la autoestima, por la necesidad de queremos a nosotras mismas frente a lo que nos rodea», subraya por teléfono.

Reflexiones

Alba Lobo reconoce que verse a sí misma en los distintos pasajes vividos resultó cómico y las risas que le generaron fueron poderosas. Incluso, apunta, llegó a ser una experiencia catártica la escritura de esta comedia teatral a la que se enfrenta en solitario. «El espectáculo lo escribía por bloques. Llegó un momento en el que estaba escribiendo cómo me había ido una cita con un chico. Y pensé que parecía que solo me interesaban los hombres, porque no hablaba de otra cosa. Y me pregunté: ¿dónde está tu amor propio? Creo que desde el humor se puede llevar a pensar. También se puede sanar desde la risa, por eso me gusta que haya un trasfondo, un mensaje en mis espectáculos. En 'Hola, no me líes', hay bloques más frívolos, pero en otros he ido plasmando las revelaciones que tenía a medida que lo escribía y veía la machista que hay en mí», confiesa entre risas.

Este show, que llega a Gran Canaria de la mano de la productora AlGato, ha sido un reto mayúsculo, ya que es la primera vez que se enfrenta sola al público. «Llevo bien lo de enfrentarme en solitario al público. Nunca había hecho ni siquiera un monólogo teatral, pero sí de maestra de ceremonias. Hacerlo desde un personaje teatral es diferente, pero me encanta el punto de riesgo del 'stand up'. Lleva a que cada función sea única, porque se adapta al público y a cada noche. Hay gente que ha visto dos veces el espectáculo y me dice que la primera noche no tiene nada que ver con la segunda», asegura.

Tiene asumido que hacer humor en estos tiempos, donde la ironía apenas se entiende y los ofendidos salen de debajo de las piedras y dominan las redes sociales. «Es imposible no ofender a nadie. Todos tenemos 'haters' y eso significa que vas bien. Si dejas indiferente, vas por mal camino. Algunos me dicen que si fuera un hombre, por lo que digo estaría en la cárcel. Con esos comentarios te das cuenta de la falta de autoestima de algunos, de ahí todo el veneno que sueltan. Da para otro espectáculo», advierte mientras ríe.