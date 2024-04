Alexis Valdés: «La comedia es siempre un acto de inteligencia, rebeldía y reflexión»

Alexis Valdés (La Habana, 1963) lleva décadas generando risas entre sus seguidores, que son legión también en Canarias. Así lo demostraron desde que se pusieron a la venta las entradas para verlo en directo sobre el escenario del Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde el próximo 21 de abril, ya que las localidades se agotaron con rapidez y motivaron al actor, humorista y presentador a programar una segunda función, en el mismo enclave teldense, para el 28 de abril. Las dos noches comienza su espectáculo a las 20.00 horas.

Le resultó sencillo añadir esta segunda fecha a su calendario ya que desde hace semanas se encuentra en Gran Canaria por otro motivo profesional. Forma parte del elenco de la película 'Comandante Fritz', que se rueda en distintas localizaciones de la isla.

Sobre las dos veladas teldenses, Alexis Valdés adelanta que se trata de «monólogos, 'stand up' en los que vuelvo a hacer un personaje al que doy vida desde el 87, se trata de Cristinito. Es especialmente popular para los latinoamericanos y los cubanos. Y como aquí sé que hay muchos cubanos que van a acudir a los 'shows', no les puedo hacer el feo de no incluirlo», explica entre risas por teléfono.

En la senda de sus referentes

Valdés reconoce que le tiene un cariño especial a Cristinito. «Es uno de los personajes más viejos del humor cubano en activo. De los padres que me precedieron, no queda ninguno de sus personajes en activo», apunta el artista. «Empecé con ellos, incluso hice giras con ellos y me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo. Mi personaje tiene un pie en esa tradición. Tiene relación con personajes como Cantinflas o el grupo Les Luthiers. También con la comedia que consumí durante años en España. Para mí, Gila era el gran referente, el gran maestro», añade.

También ve conexiones con un personaje de ficción de uno de los grandes del humor en Canarias. «Manolo Vieira me decía siempre que Cristinito tenía mucho que ver con su Carmelito. Son personajes que logran una gran conexión con el público gracias al punto de absurdo, esperpento e inteligencia que tienen», comenta.

El polifacético artista cubano tiene muy claro qué tipo de humor busca que aflore en sus espectáculos. «Creo que la comedia es siempre un acto de inteligencia, rebeldía y reflexión. Puedes llevar a los personajes con una apariencia dócil y tonta, pero en el fondo son otra cosa. Me gusta hacer cosas que tenga un significado, que cuenten cosas más allá de las risas», subraya.

Ese objetivo ha marcado la hoja de ruta por la que ha transitado durante los últimos 20 años con sus espectáculos en directo. «Trato de darle al público lo que espera. Que mis monólogos e historias ofrezcan algo más, que muestren al ser humano a los espectadores. Es algo que me gusta cada vez más. Apuesto por enseñar cosas que he aprendido durante todos estos años. Apuesto por la reflexión colectiva, no por la crítica tonta. Intento mejorar y aportar algo de reflexión al individuo y a la sociedad en general», reitera.

Alexis Valdés vuelve a actuar en Canarias, en concreto en Telde. C7

Prefiere no dar muchos detalles del contenido de sus actuaciones en Gran Canaria para no desvelar sorpresas y giros de guion. Eso sí, apunta, que le gusta «cerrar con algo emocional». «No hay comedia sin drama ni drama sin comedia. Los espectáculos que transitan de la comedia hacia lo emocional tienen siempre más peso», subraya.

Además, en las islas se siente muy cómodo. «Conecto muy fácil con el público de aquí, porque es más del lado de allá. Es más cercano al público de América. Por mis años en España me siento como que estoy a medio camino entre Europa y América, como le sucede a los canarios y por eso conectamos con tanta facilidad», apunta Valdés.

A pesar de llevar muchos años sobre los escenarios, los nervios previos a cada actuación siempre están presentes. «Siempre que actúo, la semana antes tengo angustia, aunque después me lo paso muy bien sobre el escenario. Es algo muy loco. El cuerpo y la mente me dicen que no pase por eso. El nivel de inseguridad siempre es tremendo, pero gracias a la inteligencia primitiva me doy liberando antes», comenta Alexis Valdés en uno de los días de descanso del rodaje de 'Comandante Fritz'.

De rodaje

Alexis Valdés forma parte del elenco del largometraje 'Comandante Fritz', que dirige el también cubano Pavel Giroud y que arrancó su rodaje en Gran Canaria hace unas semanas y permanecerá en la isla hasta final de mes.

Valdés apunta que no está autorizado a dar muchos detalles del filme. Solo apunta que se trata de «una comedia dramática». «El cine tiene algo de experimento y cuando pasas mucho tiempo sin hacerlo, lo ves como algo muy especial. Siempre vas aprendiendo cosas y probando cosas nuevas mientras ruedas. En el fondo, es como montar en bicicleta. Nunca se olvida», explica.

Sobre el personaje que asume en este filme que dirige el responsable del exitoso documental 'El caso Padilla' (2022), Alexis Valdés solo avanza que se trata de «un músico virtuoso del piano de los años 70, en Cuba». «Es en la época de la Guerra Fría y aborda el mundo del espionaje desde la comedia», dentro de una producción que transforma las distintas localizaciones grancanarias en lugares de La Habana para esta ficción.

Alexis Valdés ha llegado a Gran Canaria desde Miami, donde vive desde hace 19 años. «Fui para un Light Night. Me querían para un año y se fue renovando hasta siete años. Y me quedé allí. He hecho mucho teatro. Lo he producido, escrito y dirigido. Llevo once años haciéndolo, además de mis 'shows' y, a veces, cosas en televisión. He querido traer alguna de mis comedias teatrales, pero logísticamente es muy complicado. He escrito doce que se han representado», explica.