Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de 'La metamorfosis', de Abubukaka. C7

Abubukaka lleva su versión de 'La metamorfosis' este fin de semana al Teatro Guiniguada

La compañía escénica tinerfeña presenta su visión de la novela de Franz Kafka este viernes y sábado, a partir de las 20.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

La compañía Abubukaka regresa al Teatro Guiniguada de la capital grancanaria para presentar al público su última producción, 'La metamorfosis', una adaptación libre de la célebre novela de Franz Kafka, de la que ofrecerá dos funciones este viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, a las 20.00 horas.

Se trata de una obra en la que el grupo va transformándose, tanto en la esencia como en la forma, hasta devenir en lo que a partir de ahora se conocerá como Abubukafka.

En ella, con cierto toque de humor característico del grupo, incide en lo repugnante que puede ser nuestro ser, en lo espeluznante de nuestras decisiones y en lo monstruoso de las omisiones o la complicidad.

'La metamorfosis' es un relato donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. La historia comienza con el despertar de Samsa, que amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo.

Sobre el escenario, una enorme montaña de basura, hecha de desechos materiales, pero también de desechos morales, donde los personajes rebuscan cualquier cosa que les pueda ser de utilidad.

Las entradas están disponibles en la web del espacio dependiente del Gobierno de Canarias, www.elteatroguiniguada.com, y en la taquilla los días de función.

El precio es de 18 euros, con tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes, mayores de 65 años, familia numerosa, personas con discapacidad y las que estén en situación de desempleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  4. 4 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  5. 5 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  6. 6 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  7. 7 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  8. 8 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  9. 9 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  10. 10 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abubukaka lleva su versión de 'La metamorfosis' este fin de semana al Teatro Guiniguada

Abubukaka lleva su versión de &#039;La metamorfosis&#039; este fin de semana al Teatro Guiniguada