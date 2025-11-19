Abubukaka lleva su versión de 'La metamorfosis' este fin de semana al Teatro Guiniguada La compañía escénica tinerfeña presenta su visión de la novela de Franz Kafka este viernes y sábado, a partir de las 20.00 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:52

La compañía Abubukaka regresa al Teatro Guiniguada de la capital grancanaria para presentar al público su última producción, 'La metamorfosis', una adaptación libre de la célebre novela de Franz Kafka, de la que ofrecerá dos funciones este viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, a las 20.00 horas.

Se trata de una obra en la que el grupo va transformándose, tanto en la esencia como en la forma, hasta devenir en lo que a partir de ahora se conocerá como Abubukafka.

En ella, con cierto toque de humor característico del grupo, incide en lo repugnante que puede ser nuestro ser, en lo espeluznante de nuestras decisiones y en lo monstruoso de las omisiones o la complicidad.

'La metamorfosis' es un relato donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. La historia comienza con el despertar de Samsa, que amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo.

Sobre el escenario, una enorme montaña de basura, hecha de desechos materiales, pero también de desechos morales, donde los personajes rebuscan cualquier cosa que les pueda ser de utilidad.

Las entradas están disponibles en la web del espacio dependiente del Gobierno de Canarias, www.elteatroguiniguada.com, y en la taquilla los días de función.

El precio es de 18 euros, con tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes, mayores de 65 años, familia numerosa, personas con discapacidad y las que estén en situación de desempleo.