El 29º Temudas se desarrolla todo al aire libre, en septiembre, y en el parque de Santa Catalina

Cuatro escenarios instalados todos en el entorno del parque de Santa Catalina de la capital grancanaria acogerán los 39 espectáculos que integrarán la programación de la 29ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza, Temudas, entre el 18 y el 28 de septiembre.

Josué Íñiguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, explicó este viernes que el traslado del Temudas a septiembre se debe a que «el mes de julio está saturado de actividades y conciertos» en la ciudad, por lo que en las nuevas fechas el público no tendrá que renunciar a otros espectáculos para disfrutar de los 39 montajes de las 37 compañías canarias, nacionales e internacionales programadas.

Marisol García, directora del Temudas, avanzó que el público disfrutará de 24 propuestas nacionales, seis internacionales y otras seis de autoría canaria, en las que conviven el teatro de calle, la música, la danza y el circo.

Todos los espectáculos son al aire libre y gratuitos, salvo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en el muelle de contenedores. Cita musical que se desarrollará el 20 de septiembre, con un programa dedicado a la ópera 'Carmen', de Bizet, de la que este año se celebra el 150 aniversario de su estreno. Las entradas, dijo Marisol García, saldrán a la venta en los próximos días.

El resto de espectáculos se desarrollan en cuatro enclaves diseminados en el entorno de Santa Catalina. Habrá días, puntualizó la directora del Temudas, en los que dos montajes se representarán de forma simultánea en dos de los escenarios.

«Potente, dinámica y variada», gracias a unas propuestas nacionales y extranjeras «avaladas en su mayoría por premios en los principales festivales y ferias». Así define la programación García, que subrayó también el nivel de las compañías canarias.

Propuestas canarias

En concreto, además del concierto de la OFGC, el sello canario se cristalizará en el apartado musical con el concierto que protagonizará la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria junto a la compañía Pieles, con 'Canto al trabajo'.

El coreógrafo y bailarín británico afincado en la isla, Ian Garside, junto al actor argentino Tomás Pozzi, protagonizan 'David & Goliat', una fábula en movimiento con pinceladas de humor. La compañía Peso Producciones exhibirá la pieza de danza contemporánea titulada 'Azahar'.

Satélite Teatro, con la obra 'Astronautas'; 2RC Teatro, Compañía de repertorio, con 'La tempestad: el último sueño de Shakespeare' y Titiriclown, con 'Lolita Pluma, reina del parque Santa Catalina' completan la presencia teatral canaria.

Desde el extranjero

Entre las propuestas internacionales figuran las compañías británicas Motion House, con el montaje 'Wild', y Autin Dance Theatre con el montaje itinerante 'Out of the Deep Blue', con marionetas gigantes que tratan sobre el deterioro de los océanos. Otras figuras que se moverán por las calles de Santa Catalina serán los zorros de 'Legendaire', de los franceses Remue Ménage, protagonizado por figuras iluminadas; el humor del chileno Murmuyo con 'Ami-go!'; Deus ex Machina con la danza aérea y pendular con proyecciones titulada 'Le Grand Mire'; y los también franceses L'Eolienne con una revisión del clásico de la danza en 'Le Lac des Cygnes' (El lago de los cisnes).

Nacionales que repiten y se estrenan

Entre las productoras peninsulares que repiten en esta 29ª edición figuran Manolo Alcántara con la propuesta de circo e instalación, 'Maña'; Piero Partigianoni y su clown poético con 'Chances, segundas oportunidades'; Zen del Sur que mostrará 'Xpectro'; Faltan7 que ofrecerá el circense 'SinSolo'; Trapu Zaharra que dará vida a 'Dale Ramón'; junto a las coreografías de danza contemporánea de Daniel Doña y de Cía. Marroch, con 'Doma' y 'TA-K-TA', respectivamente.

Las compañías de circo y 'clown' que se estrenan en el Temudas son: Pau Palaus, con 'Zloty', una de las propuestas que requiere de inscripción previa; Jimena Cavalletti , con 'B.O.B.A.S.'; La Corcoles con su propuesta de funambulismo titulada 'H'; los juegos tradicionales con el trompo como protagonista en 'Tot bé', de Cía. Curolles; las noches de 'Insomni' del 'clown' Dudu Arnalot; la reinterpretación del Hombre de Vitrubio de 'Sinergia 3.0' de Cía. Nueveuno; la combinación de movimientos que propone 'Esencial', de Vaivén Circus, que parte de una escenografía poética y los arcos del juguete Arcoíris de Waldorf; o los dos espectáculos que ofrecerá Mr. Coppini, uno de rock, 'The Herock', y el colorido 'The Walo World'.

Las apuestas de danza que se estrenan en la isla son: 'The', de Miguel Jiménez y Andrea Carrión; 'Naufragio Universal', de Marco Vargas y Chloé Brûlé; 'Recuerdos de margaritas', de Mariana Collado & Lucio Baglivo; 'A ciegas', de Elelei; 'Los perros', de Led Silhouette; 'Verbena', una revisión de los bailes tradicionales de Lamajara; y 'Pols', de Pepa Cases.

Ampliar Foto de familia de la presentación del Temudas. C7