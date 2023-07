El 28º Masdanza llevará sus 'Extensiones' a seis islas tras culminar la fase competitiva

Masdanza llevará del 22 al 28 de octubre su 'Tour de Extensiones' por los escenarios del archipiélago acercando a diferentes públicos una selección de piezas que han participado en la 28ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias.

Una vez celebrado el apartado competitivo,comenzará su tradicional viaje por Tenerife, La Gomera, Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura con una selección de trabajos de artistas de diferentes nacionalidades que han destacado por sus altas cotas de calidad y originalidad.

Así, el Tour de Extensiones de Masdanza comenzará con su gira interinsular en el Teatro Victoria de Tenerife, el domingo 22 de octubre, a las 19.00 horas, y al día siguiente, a las 21.00 horas, con la presentación de cuatro actuaciones del certamen de solos; 'Chained' (Grecia), 'Leftovers' (Canadá), 'Speechless' (Alemania) y 'Liminal Phantoms' (Suecia). Además, el Auditorio de Tenerife Adán Martín también acogerá la presentación de cuatro obras del certamen coreográfico; 'Fàrisa' (Grecia), 'Breeze through the Soul' (Israel), 'Oxymore' (Francia) y 'I've Seen that Face Before' (Italia).

La siguiente parada será La Gomera, el 23 de octubre, a las 21.00 horas, en el Auditorio Insular con 'Fàrisa' (Grecia), 'Breeze through the Soul' (Israel), 'Doldrums' (Japón) y 'I've Seen that Face Before' (Italia).

En La Palma subirá al escenario el 25 de octubre, a las 20.30 horas en el Teatro Circo de Marte, los solos 'Leftovers' (Canadá) y 'Speechless' (Alemania); y las coreografías Fàrisa' (Grecia), 'Breeze through the Soul' (Israel) y 'I've Seen that Face Before' (Italia).

Las mismas piezas se presentarán el 26 de octubre, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Asabanos, en El Hierro. Un día después, a las 20.00 horas, lo harán en Lanzarote en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero, y el 28 de octubre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Insular de Fuerteventura.