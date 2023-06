La 28ª edición de Masdanza exhibirá 19 piezas entre los apartados de solo y coreográfico

La Sección Oficial de Masdanza Las Palmas de Gran Canaria mostrará diecinueve piezas entre su certamen de solos y su apartado coreográfico. Lo hará del 18 al 21 de octubre en el Teatro Pérez Galdós, sede de su competición oficial desde hace tres años, momento en que la cita internacional trasladó su acción a la capital grancanaria.

La selección la componen las obras de bailarines y coreógrafos de trece nacionalidades: jóvenes artistas de Taiwán, Japón, Corea del Sur, China, Israel, Grecia, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Francia, Luxemburgo y Canadá.

Así, de las 534 propuestas recibidas, nueve se disputarán los premios del certamen de solos y otros diez lo harán en la categoría coreográfica, dos secciones que subrayan el carácter singular de un festival que destaca por ser el único en acoger estos dos apartados competitivos.

Según lo desvelado por la organización, la comisión encargada de la confección del programa se ha basado en criterios relacionados con la calidad, creatividad e innovación en los lenguajes contemporáneos, y, conforme a esos estándares ha escogido para su certamen de solos los trabajos: 'Tame' (Taiwán), 'Chained' (Grecia), 'About my Freedom' (Italia), 'Speechless' (Alemania), 'Resistance Movement PУХ OПОРУ' (Polonia), 'Doldrums' (Japón), 'Liminal Phantoms' (Suecia) y 'Étude Nº1 - Plaidoyer Pour L'Impermanence' y 'Leftovers', ambos de Canadá.

De otro lado, las diez piezas que competirán en el certamen coreográfico son: 'Fárisa' (Grecia), 'I've Seen that Face Before' (Italia), 'Breeze through the Soul' (Israel), 'Flashbulb Memory' (China), 'Raum' (Luxemburgo), 'Political Spaghetti' (Japón), 'Non-Ordinary Services' (Taiwán), 'Wonderful and Bizarre World' (Corea Del Sur) y 'Oxymore y A Bientôt', ambas de Francia.

La 28ª edición repartirá más de 35.000 euros entre sus galardonados. El jurado otorgará tres premios en cada uno de los apartados y un premio al mejor intérprete. El palmarés, asimismo, contempla otros reconocimientos como los premios del público, uno por categoría, y el 'Acorán de la Comunidad Artística Canaria.