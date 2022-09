El Teatro Guiniguada mantiene su apuesta por «la diversidad» de lenguajes y formatos

«La diversidad» de lenguajes, formatos y disciplinas sigue marcando el paso en la programación prevista por el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria tras el parón veraniego y hasta final de año. Medio centenar de propuestas de danza, teatro, música, cine, humor y familiares se podrán disfrutar en las instalaciones de este recinto que gestiona el Gobierno de Canarias.

Daniel Tapia, técnico coordinador del Guiniguada, y Lorena Matute, coordinadora de la Unidad de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), aseguraron ayer, durante la presentación de la nueva temporada, que confían en que ya sean historia «los altibajos» en la asistencia de espectadores que han sufrido todos los espacios escénicos musicales y escénicos nacionales desde la pasada primavera. «Nosotros vamos a seguir programando, aunque somos conscientes de la crisis nacional de público y de todo lo que se nos viene encima» desde un punto de vista económico, reconoció Matute sobre un espacio en el que las restricciones de aforo y las mascarillas por la pandemia sanitaria han pasado a mejor vida.

Esa insistencia, apuntan, logró que antes de la pandemia los montajes de danza contemporánea pasaran de congregar a una decena de espectadores ha alcanzar más de un centenar. «Eso es un gran logro», subrayó Tapia.

Apuestas teatrales

El festival Temudas protagoniza el comienzo de la temporada teatral del Guiniguada. El teatro acoge, mañana y el sábado, el estreno de 'Mitos', montaje escénico-musical inspirado en Maria Callas. Le siguen los montajes 'Auto de fe... entre bambalinas', segundo montaje de Atlante Cultura&Teatro, el próximo 23 de septiembre, y 'Juicio al extranjero', el 30 de septiembre, una obra donde el público participa de forma capital y que corre a cargo de la compañía Indubio.

El 22 de octubre, Profetas de Mueble Bar estrenará su montaje 'Diario de un loco', protagonizado por Fernando Navas. 'La inmortalidad', nuevo texto de Antonio Tabares que representa Delirium Teatro, se podrá ver el 5 de noviembre, mientras que 'Yo maté a Kurt Cobain', escrita por Rosa Escrig y protagonizada por Adriana Ubani y María de Vigo, se representará el 19 de noviembre.

Danza

'Mujer', de la compañía flamenca Rocío Pozo, abre la programación de danza el 17 de septiembre, también dentro del Temudas. El 1 de octubre, la compañía catalana Gaston Core representará 'The very last northern rhino', como una extensión del FAM que organiza el Auditorio de Tenerife. Las compañías canarias protagonizan la doble función de los días 28 y 29 de octubre de Masdanza, que incluirá una proyección cinematográfica. Rocío Pozo, con el estreno de la pieza de pequeño formato 'Tempo' junto a un guitarrista, y el ciclo de piezas cortas 'Retama' completan la exhibición de danza.

Música en directo

El guitarrista de soul Pablo Queu abre la apuesta musical el 24 de septiembre, con un concierto en el que presenta su álbum 'Deep in the pocket'.

El Festival Contemporáneo, extensión del Festival de Música de Canarias, aterrizará en este espacio con los conciertos: Sigma Project (2 de octubre); Manson Ensemble (3 de octubre); Lucas Vida con 'Karma' ( 14 de octubre) y Ensemble Difracción (15 de octubre). Mientras que dentro del ciclo Jazz Otoño se incluye el concierto de Pino Luzardo, el 18 de noviembre.

Las veladas de Toñín Corujo Quartet, el 13 de octubre; Álvaro Iglesias, el 11 de noviembre; y Tana Santana, el 16 de diciembre; completan una oferta de música en directo que también cuenta con las clases magistrales y las actuaciones de Mousike, esta vez a cargo de María Cristina Plata, el 8 de octubre, Víctor Antón, el 3 de noviembre, y Alexander Polanía, el 1 de diciembre.