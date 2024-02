Taylor Swift hace historia al recibir su cuarto premio al álbum del año en los Grammy

Taylor Swift ha hecho historia. La cantante se ha alzado con el Grammy al Álbum del año con su 'Midnights' este domingo en Los Ángeles, sumándose a los otros tres gramófonos de la misma categoría que tiene en su poder, siendo la única estrella en alcanzar esa marca.

Swift venció en el codiciado galardón a 'World Music Radio' (Jon Batiste), 'The record' (boygenius), 'Endless Summer Vacation' (Miley Cyrus), 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd' (Lana Del Rey), 'The Age of Pleasure' (Janelle Monae), 'GUTS' (Olivia Rodrigo) y 'SOS' (SZA).

'Flowers' de Miley Cyrus se llevó el premio Grammy a la Grabación del año. El himno de la cantante superó a gigantes del pop como Taylor Swift y Billie Eilish, que disputaban la categoría que premia la interpretación de una canción. El galardón a la canción del año fue para 'What Was I Made For?', de Eilish.