Taylor Swift confirma un segundo concierto en el Bernabéu

Mucha gente tiene marcado en su calendario una fecha muy especial. El 30 de mayo, el día en el que Taylor Swift se subirá al escenario del estadio Santiago Bernabéu de Madrid como parte de su gira en Europa. Sin embargo, hubo fans que no pudieron hacerse con una entrada el día que salieron a la venta. Por este motivo, la artista estadounidense ha anunciado un nuevo concierto, en el mismo lugar: el 29 de mayo.

Desde hace unas semanas, corrían rumores sobre este posible segundo concierto en la capital. Pero no ha sido hasta este miércoles, 28 de febrero, cuando ha llegado la confirmación. Los seguidores de la estrella del pop se han enterado de la novedad a través de la página web de la artista, donde han colocado la nueva fecha.

Aunque en un principio, Swift anunció que celebraría cerca de 20 conciertos en toda Europa. Ahora, esta supera las 50 fechas, debido a la gran cantidad de peticiones que han hecho sus seguidores desde que la artista anunció la gira, que arrancará el 9 de mayo en París y finalizará el 20 de agosto en Londres. Madrid será la cuarta parada que la cantante hará en el continente.

Cómo conseguir las entradas

Según ha informado la plataforma Ticketmaster a través de sus redes sociales, a lo largo de este miércoles, los fans que no consiguieron entradas para el concierto del 30 de mayo recibirán un código por correo electrónico para comprar hasta cuatro entradas. La venta, abierta únicamente para aquellas personas que hayan recibido la clave, se abrirá a las 15:00 horas. No obstante, no a todos los que se encuentran en lista de espera les llegará el código.

La gira europea llevará a Swift, que actualmente se encuentra inmersa en la etapa asiática de la misma, a Edimburgo, Liverpool, Cardif y Londres en el Reino Unido; Dublín en Irlanda; Ámsterdam en los Países Bajos, Zurich en Suiza; Milán en Italia; Gelsenkirchen, Múnich y Hamburgo en Alemania; Varsovia en Polonia, y Viena en Austria, entre otros destinos antes de continuar con nuevas citas en Canadá.