Taylor Swift arrasa en los Video Music Awards de MTV con nueve trofeos

La superestrella del pop Taylor Swift dominó este martes la gala anual de los premios Video Music Awards de la MTV, sumando nueve trofeos a su colección al alzarse con el máximo galardón por su éxito 'Anti-Hero'.

'Anti-Hero', el primer sencillo del álbum 'Midnights' de 2022 de Swift, presenta una letanía de inseguridades con un estribillo que declara: «Soy yo, hola, yo soy el problema, soy yo». «Esto es increíble», dijo en el escenario la cantante, en un descanso de su gira Eras Tour, que ha batido récords, mientras sostenía la estatuilla Moon Person al vídeo del año. «El hecho de que sea un premio votado por los fans significa mucho para mí».

Era la segunda victoria consecutiva de Swift en la categoría de vídeo del año. El año pasado, ganó el premio por su versión de 10 minutos de la canción de ruptura 'All Too Well'.

Los nueve premios de Swift el martes empataron el récord galardones en una noche para el mismo artista. Sus galardones incluyeron los de canción, artista y álbum del año, con lo que suma 23 VMA en toda su carrera, sólo superada por Beyoncé.

Ampliar Los miembros de la exitosa banda de chicos de los 90 NSYNC. Afp

Al comienzo del espectáculo del martes por la noche en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey, Swift, de 33 años, se mostró entusiasmada al recibir el premio al vídeo pop de manos de los miembros de la banda de chicos de los 90 NSYNC, el grupo que ganó el mismo galardón hace 20 años. «¡Tenía vuestras muñecas!» dijo Swift a los miembros de la banda, entre ellos Lance Bass y Justin Timberlake. «Sois el pop personificado. Así que recibir esto de vuestras doradas manos pop, es demasiado».

Entre otros ganadores, el rapero Ice Spice fue nombrado mejor artista revelación. Stray Kids, un grupo formado a través de un reality show, ganó el premio al mejor K-pop, y SZA obtuvo el galardón al mejor vídeo de R&B por 'Shirt'. Rema y Selena Gomez ganaron el primer VMA a la música afrobeats por su colaboración 'Calm Down'.

En la ceremonia actuaron Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, la presentadora Nicki Minaj y el rapero Sean 'Diddy' Combs, que recibió el premio Icono Global. Minaj, que ganó el trofeo al mejor vídeo de hip hop, también se unió a Grandmaster Flash, LL Cool J y otras luminarias del rap para una celebración con varias canciones del 50 aniversario del hip hop que concluyó con 'Walk This Way', de Run DMC.

Ampliar Shakira, en un momento de su actuación. Afp

La colombiana Shakira recibió el premio Video Vanguard por sus 20 años de carrera. Tras interpretar un popurrí bilingüe de sus éxitos, entre ellos 'Hips Don't Lie' y 'Whenever, Wherever', la cantante saludó a sus fans. «Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a librar todas mis batallas», dijo. Más tarde, ella y la cantante colombiana Karol G ganaron el premio a la mejor colaboración por 'TQG'.