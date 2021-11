C. Tangana gana tres Grammy Latinos en una gala que encumbra al colombiano Camilo «Patria y vida», - el tema convertido en un emblema de las protestas contra el Gobierno cubano-, mejor canción del año

C. Tangana, en la gala de las Grammy Latinos 2021. / Efe

C. Tangana y Camilo han sido los triunfadores de los Premio Grammy Latinos 2021. El hotel casino MGM de Las Vegas, en Estados Unidos, ha sido el escenario de la 22 edición de estos galardones musicales.

El español C. Tangana logró tres premios a la Mejor Canción Alternativa por 'Nominao' y a la Mejor Canción Pop/Rock por 'Hong Kong' -temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro, respectivamente-; además, el productor Alizz se ha hecho con el galardón a la Mejor Mezcla por el disco El Madrileño. El artista español se quedó con la mitad de las seis nominaciones con las que se ha adentrado en el continente americano. No estuvo mal, pero pudo ser mejor.

Camilo, ha sido el gran triunfador con cuatro premios al de mejor álbum vocal pop, por Mis manos: a la 'mejor canción pop', a la mejor interpretación urbana, por 'Tattoo', al lado de Rauw Alejandro; y la de mejor canción tropical, por 'Dios así lo quiso'.

Camilo, con cuatro Grammy Latinos, el gran triunfador de la noche. / Afp

El gafe de Pablo Alborán

La gala ha contado con la actuación del propio C. Tangana, que se ha subido al mismo escenario como también lo han hecho otras estrellas de la música como Gloria Estefan, Ozuna, Rubén Blades, Christina Aguilera o Bad Bunny, encargado de cerrar esta edición.

Una de las grandes decepciones para la música española la protagonizó Pablo Alborán, que terminó la noche sin ningún premio a pesar de estar nominado en cuatro categorías: Grabación, canción y álbum del año; y al mejor álbum vocal/pop tradicional. El malaguño, que actuó en la gala, confirma su mal fario en estos galardones al haber sido nominado 23 veces en diez años y no haber ganado ningún premio

Revolución cubana en los Grammy

Puede que la Marcha Cívica del 15N fuera «un fracaso», según el gobierno cubano, pero la revolución cubana fue todo un éxito en los Grammy Latinos. La canción «Patria y Vida», convertida en un himno para los que piden la apertura del régimen socialista, triunfó en el escenario de Las Vegas donde se celebraba la vigésimo segunda edición de los premios de la industria musical en español.

Si ganar en la categoría de Mejor Canción Urbana ya era un sueño para la pareja que componen el cubano Yotuel y la española Beatriz Luengo, alzarse con la Mejor Canción del Año dejó más lágrimas en el escenario de las que el maquillaje pudiera resistir. «Cuba nunca ha sido un pueblo de llorar, si está llorando ahora es por algo», aclaró su el compositor. Agarró la estatuilla y se la dedicó a su país, «por la libertad de expresión y por la libertad de los cubanos».

Ya antes el grupo de artistas compuesto por El Funky, Descemer Bueno, Gente de Zona y Yadam González, que se reunían por primera vez en el escenario de los Grammy Latinos, todos vestidos de riguroso blanco, habían dedicado su actuación a la libertad de los presos políticos y, en particular, a la del cantante Maykel Osorbo, el coordinador del Movimiento San Isidro detenido desde las manifestaciones del 11 de julio. «Yo te dije a ti que nunca te iba a ganar la guerra con violencia porque tú eres un asesino», dijo este al gobierno cubano en un vídeo después de que le rompieran la nariz en abril pasado. «A los asesinos se les gana con cultura, con libertad, con arte, mi hermano». Y ayer, la cultura le ganó la mano.

Les había presentado la cantante Gloria Estefan, líder del exilio cubano de Miami, emocionada por «el gran poder que tiene la música para movilizar, inspirar y unirnos bajo la promesa de un día mejor». La noche iba de ojos vidriosos y corazones al rojo vivo, pero también de dobletes. Al panameño Rubén Blades, que había sido homenajeado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con el premio a la Persona del Año, no le gusta ganar «a expensas de que otros pierdan,» pero ayer su disco 'Salswing' se alzó como Álbum del Año y dejó en la cuneta a los de Juan Luis Guerra, Tangana, Juanes, Pablo Alborán y Nana Cymmi, entre otros.

Unos premios muy repartidos

Le habían rendido homenaje desde Christina Aguilera a Carlos Vives, pero fue el rapero puertorriqueño Residente, quien le considera su amigo, mentor, maestro y «como un padre», el que conmovió a todos al leer, tan tembloroso que tuvo que pedirle ayuda a Blades para que le sostuviera el papel, un sentido agradecimiento por haberle enseñado «que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Supermán venda más que la de Ramiro». La retahíla de historias y personajes con que el músico ha llenado la vida de muchos también ha creado un universo del que eran partícipes todos los convocados: «Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metropoli ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste Hispania», le agradeció.

La sorpresa había sido que Caetano y Tom Veloso se llevarán la grabación del año por lo que los críticos consideran una composición «modesta» de baladas, dijo el New York Times en relación a la canción 'Talvez'. Fue también una gran noche para México y Colombia, pero J. Balvin se quedó con las manos vacías. Como si se lo imaginara, el colombiano ni siquiera apareció por la ceremonia para la cual pidió el boicot en las redes por no valorar el regaetton. A la Academia no debió gustarle y decidió pagarle con la misma moneda.

El palmarés de los Premio Grammy Latinos 2021 ha sido muy repartido y en él no ha faltado el incombustible Juan Luis Guerra y la estrella del género urbano Bad Bunny.

Álbum del año

Salswing!, de Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado.

Canción del año

Patria y vida, de Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky.

Grabación del año

Talvez, de Caetano Veloso y Tom Veloso.

Mejor nueva artista o revelación

Juliana Velásquez.

Mejor canción pop

Vida de rico, Édgar Barrera y Camilo.

Mejor interpretación de reggaetón

Bichota, de Karol G.

Mejor álbum de música urbana

El último tour del mundo, de Bad Bunny.

Mejor álbum vocal de pop

Mis manos, de Camilo.

Mejor álbum de pop tradicional

Privé, de Juan Luis Guerra.

Mejor álbum de pop/rock

Origen, de Juanes.

Mejor álbum cantautor

Seis, de Mon Laferte.

Mejor canción alternativa

Nominao, de C. Tangana.

Mejor fusión o interpretación urbana

Tattoo (remix), de Rauw Alejandro y Camilo, del disco Afrodisiaco.

Mejor álbum folclórico

Ancestras, de Petrona Martínez.

Mejor álbum alternativo

Calambre, de Nathy Peluso.

Mejor álbum de rock

El pozo brillante, de Vicentico.

Mejor álbum de música flamenca

Un nuevo universo, Pepe de Lucía

Mejor álbum instrumental

Toquinho e Yamandu Costa, Bachianinha - (Live At Rio Montreux Jazz Festival), de Toquinho y Yamandu Costa.

Mejor canción de rock

Ahora 1, de Vicentico.

Mejor canción pop/rock

Hong Kong, de C.Tangana y Andrés Calamaro. Compuesta por Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana.

Mejor álbum de tango

Tinto tango plays Piazzolla, de Tinto Tango.

Mejor álbum de jazz latino

Voyager, de Iván Melon Lewis.

Mejor canción urbana

Patria y vida, de Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky.

Mejor álbum de salsa

Salsa plus!, de Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado.

Mejor álbum de cumbia/ vallenato

Las locuras mías, de Silvestre Dangond.

Mejor álbum de merengue/bachata

Es merengue, ¿algún problema?, de Sergio Vargas.

Mejor álbum tropical tradicional

Cha cha chá: homenaje a lo tradicional, de Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón.

Mejor álbum tropical contemporáneo

Brasil305, de Gloria Estefan.

Mejor canción de rap/hip hop

Booker T, Bad Bunny y Marco Daniel Borrero.

Mejor canción tropical

Dios así lo quiso, compuesta por Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner. De Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

Mejor diseño de empaque

Colegas, de Gilberto Santa Rosa. Ana González, directora de arte.

Mejor mezcla

El Madrileño, de C. Tangana. Ingenieros: Orlando Aispuro Meneses, Daniel Alanís, Alizzz, Rafa Arcaute, Josdán Luis Cohimbra Acosta, Miguel De La Vega, Máximo Espinosa Rosell, Alex Ferrer, Luis Garcié, Billy Garedella, Patrick Liotard, Ed Maverick, Beto Mendonça, Jaime Navarro, Alberto Pérez, Nathan Phillips, Harto Rodríguez, Jason Staniulis & Federico Vindver, Delbert Bowers, Alex Ferrer, Jaycen Joshua, Nineteen85, Lewis Pickett, Alex Psaroudakis y Raül Refree, Chris Athens.

Productor del año

Edgar Barrera por Botella Tras Botella (Christian Nodal & Gera); 100 Años (Carlos Rivera y Maluma; De Vuelta Pa' La Vuelta (Daddy Yankee y Marc Anthony); Mis Manos (Camilo); Pa Ti (Jennifer Lopez y Maluma); Poco (Reik y Christian Nodal); #7DJ (Maluma) y Vida de rico (Camilo).

Mejor vídeo musical de formato corto

Un amor eterno, de Marc Anthony. Director: Carlos Pérez.

Mejor vídeo musical de formato largo

Entre mar y palmeras, de Juan Luis Guerra. Dirigido por Jean Guerra.

Mejor álbum de música clásica

Latin American Classics, de Kristhyan Benitez y Jon Feidner.

Mejor obra/composición clásica contemporánea

Music from Cuba and Spain, Sierra: Sonata para guitarra, de Roberto Sierra.

Mejor álbum de música latina para niños

Tu Rockcito Filarmónico, de Tu Rockcito y la Orquesta Filarmónica de Medellín.

Mejor arreglo

Ojalá que llueva café (versión privé), de Juan Luis Guerra.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

A mis 80′s, de Vicente Fernández.

Mejor álbum de música banda

Nos divertimos logrando lo imposible, de Grupo Firme.

Mejor álbum de música tejana

Pa' la pista y pa'l pisto, Vol. 2, de El Plan.

Mejor canción regional mexicana

Aquí abajo, de Cristian Nodal, Edgar Barrera y René Humberto Lau Ibarra.

Mejor álbum folclórico

Ancestras, de Petrona Martínez.

Mejor álbum cristiano (en español)

Ya me vi, de Aroddy.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

El Madrileño, de C. Tangana. Ingenieros: Orlando Aispuro Meneses, Daniel Alanís, Alizzz, Rafa Arcaute, Josdán Luis Cohimbra Acosta, Miguel De La Vega, Máximo Espinosa Rosell, Alex Ferrer, Luis Garcié, Billy Garedella, Patrick Liotard, Ed Maverick, Beto Mendonça, Jaime Navarro, Alberto Pérez, Nathan Phillips, Harto Rodríguez, Jason Staniulis & Federico Vindver, Delbert Bowers, Alex Ferrer, Jaycen Joshua, Nineteen85, Lewis Pickett, Alex Psaroudakis y Raül Refree, Chris Athens.

Mejor álbum de música norteña

Al estilo rancherón, de Los dos carnales.

Mejor canción en portugués

Lisboa, de Ana Caetano y Paulo Novaes.

Mejor álbum de pop contemporáneo en portugués:

Cor, de Anavitória.

Mejor álbum de rock o música alternativa en portugués

Álbum rosa, de A Cor Do Som.

Mejor álbum de samba/pagode

Sempre se pode sonhar, de Paulinho da Viola.

Mejor álbum de música popular brasileña

Canções d'além mar, de Zeca Baleiro.

Mejor álbum de música sertaneja

Tempo de romance, de Chitãozinho e Xororó.

Mejor álbum de música de raíces en portugués

Arraiá da veveta, de Ivete Sangalo.

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Seguir teu coração, de Anderson Freire.