Sylvie Hernández: «Spotify ha sido un elemento clave para que mi música llegue a otros países»

Filóloga y cantautora. Una combinación que cuando se junta en la coctelera tiene que servir por fuerza un combinado perfecto. «Creo que la influencia de mi vertiente filológica se produce de manera inconsciente, pero, sin duda, está ahí. Las letras de mis canciones son el resultado de todo aquello de lo que me nutro y la literatura es, entre otras artes, una de mis grandes pasiones». Esto no significa que no le dé importancia a la música. Y más allá de una melodía, en sus composiciones prima el tempo, el ritmo, la cadencia. «Ciertamente, me preocupo mucho por las letras, pero no solo en lo que respecta al mensaje que estoy compartiendo, sino también a la forma, es decir, la rima, la sonoridad...».

Sin embargo, cuando las musas llegan al estudio de Sylvie Hernández, las palabras son las primeras que tocan a la puerta. «En mi caso, casi siempre lo primero es la letra», explica la cantautora. «Unas veces surge de la inquietud por cantar sobre un determinado tema y otras veces una sola frase o incluso una palabra me inspiran para componer toda una canción», especifica. No obstante, el proceso de la composición ha ido variando a lo largo del tiempo. «He notado, sin embargo, que cada vez me cuesta más escribir una letra sin asociarla inmediatamente o incluso intuitivamente a una melodía», recapacita. En lo que se refiere a la inspiración, siempre hay un leitmotiv que se repite. «En mis letras le canto principalmente a la tierra, al mar y al amor en todas sus formas, pero el hilo conductor es sin duda la nostalgia», concluye.