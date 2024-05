Sylvie Hernández ofrece un concierto intimista en Moya

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de mayo 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El ciclo de conciertos 'Autores de Mar' regresa a La Casa-Museo Tomás Morales con la joven y polivalente artista Sylvie Hernández. En su evolución como creadora de emociones, la libertad a la hora de arriesgar y probar nuevos ritmos ha aumentado la complejidad de su música. «Eso sí, me sigo manteniendo fiel a lo que pretendía desde un principio: el foco debe estar en el mensaje, así que todo lo que se haga a nivel musical debe servir para arropar a la voz», matiza la artista. La cita es este viernes, día 24 de mayo, a las 18.30 horas, con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

«Me siento muy cómoda en este tipo de conciertos íntimos en los que puedo intercambiar miradas con el público; creo que la cercanía es clave a la hora de poder transmitir en una música como la que yo hago», continúa.

«Mi deseo es que, durante los conciertos, el público pueda sentir que solo existe el momento presente que estamos compartiendo; que sean capaces de olvidarse, aunque solo sea por un momento, de lo que sucede afuera. También me gustaría que el público se llevara una sensación de bienestar y de conexión con sus raíces», desvela.

Sylvie reconoce sentirse muy agradecida por ser considerada, hoy en día, parte de la escena de la música de autor en Canarias. «Me adentré en la música a través de la poesía y creo que la canción de autor tiene mucho de eso. Para escribir, yo me inspiro mucho de la naturaleza y, en general, de todo aquello que me rodea».

Sobre su visión del arte, afirma que «es una importante fuente de inspiración». También lo es la literatura, el cine, la pintura y, por supuesto, la música. En lo que se refiere a otros artistas musicales, Sylvie bebe de cantautores como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Pedro Pastor o El Kanka.

Respecto a la escena musical actual de Canarias, Sylvie defiende que es «muy potente» y «muy variada, de la que indudablemente me nutro».

Por un lado, le empuja a querer seguir creando, «porque me hace ver que es posible crear desde una isla y que no tiene por qué existir una frontera mayor que en cualquier otro lugar». Por otro lado, es su inspiración constante, «sobre todo cuando se presenta la oportunidad de colaborar con ellos y ellas. Les sigo la pista de cerca a artistas como Marilia Monzón, Atlántida, Julia Rodríguez, Marta Solís o Hirahi Afonso, entre muchos otros. Es una suerte estar rodeada de gente tan talentosa con la que de vez en cuando tengo la suerte de cruzarme», resume.

Adelanta que está en proceso de grabar unos 'singles' que le gustaría sacar a lo largo de este año. También está componiendo de cara a un próximo disco, «aunque me encantaría poder hacer una pequeña gira por las islas con 'Magua' antes de sacar nuevo material. Además, me estoy adentrando poco a poco en el mundo audiovisual, componiendo para cine y publicidad. Esa es una vertiente que me gustaría explorar más a fondo; he descubierto que me gusta componer también para otros proyectos», cuenta.