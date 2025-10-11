Solidaridad, pensamiento y teatro al alcance de la calle

El festival teatral de Aguimes debate en torno al derecho a la autodeterminación del Sahara o la violencia estructural en Colombia. La oferta de conferencias, mesas redondas y espectáculos invita a pensar

Sábado, 11 de octubre 2025

Las charlas educativas programadas en el marco de la 38º edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes de Agüimes abrirán el martes 14 de octubre la heterogénea y amplia oferta del evento. Coordinadas por los periodistas canarios Pepe Naranjo y Nicolás Castellano, tendrán lugar en distintos centros educativos abordando tanto los procesos dialogados por la paz que se dieron en Colombia para superar el alto grado de violencia que tuvo que soportar la ciudadanía durante décadas, como los 50 años de lucha ininterrumpida del pueblo saharaui contra la ocupación de su territorio por parte de Marruecos.

Lucía González Duque, comisionada para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Gobierno de Colombia para el proceso de paz con las FARC, se referirá al conflicto armado interno que sufrió el país, mientras que la periodista de RTVE y escritora saharaui Ebbaba Hameida se detendrá en los 50 años de lucha ininterrumpida del pueblo saharaui contra la ocupación de su territorio y la violación de sus derechos humanos por parte de Marruecos. Hameida aprovechará su paso por Agüimes para presentar el día 15 (18.00 horas), en el hall del Teatro Auditorio del municipio, su último libro, 'Flores de papel'.

El día 15 el programa prosigue con su oferta paralela de mesas redondas y actividades en la calle. Además de la presencia de los payasos sociales del Festival Internacional Clownbaret en el Centro de Mayores y el Centro Ocupaccional del Cruce de Arinaga, el baile ocupará la Plaza Nuestra Señora del Rosario (17.30 horas) con cuatro propuestas. El colectivo Banquet ofrece 'Seu aquí', Daniel Rodríguez 'A raíz de', Marcat Dance 'Rhythm' y Qabakum, 'Todo este ruido'. Asimismo, en el Auditorio de Agüimes –19.00 y 20.30 horas– se celebran dos mesas redondas: la primera aborda la realidad y retos de cuatro de los eventos con más solera de Canarias, el Festival Internacional Clownbaret, el Festival Masdanza, el Mar de Encanto y el propio Tres Continentes. La segunda, ofrece una perspectiva del espíritu de la dramaturgia de la última coproducción teatral de la compañía Unahoramenos y la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, 'Sahara. La barca del desierto', que bajo la dirección de Mario Vega narra la odisea de una enfermera canaria que se une al Frente Polisario.

Ampliar Escena del montaje 'Sahara. La barca del desierto'. C7

El día 15 tendrá lugar el primer montaje teatral en el Auditorio de Agüimes. Se trata de 'Sahara. La barca del desierto'. Marta Viera encarna la peripecia de la enfermera canaria atrapada entre dos mundos, para contar una historia de transformación, amor y resistencia. Al día siguiente, 16 de octubre, otra reposición teatral ocupará las tablas del Teatro Auditorio. 'Polígono' es un montaje de teatro documento producido en 2024 por La Escrig Producciones compuesto por ocho cuadros y estructura circular, creado por la actriz y dramaturga grancanaria Rosa Escrig.