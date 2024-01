«La sociedad casi parece montada para silenciar que los hombres sean infieles»

Reconoce Lara A. Serodio (Vigo, 40 años) que el atropellado viaje de 'La piel infiel', la novela que ayer mismo encontró su hueco entre las novedades de las librerías españolas, ha tenido un final «espectacularmente feliz». Lo dice porque no es la primera vez que esta obra, deudora del 'Madame Bovary' de Gustave Flaubert, llega al público. Ya lo hizo en 2021 y, a la inversa del orden natural de las cosas, en formato de audiolibro para Audible, donde se convirtió en uno de los textos más exitosos de la plataforma, con más de un millón de minutos escuchados.

'La piel infiel' sigue los pasos de Emma, una joven entrada en la treintena, presa de una vida rutinaria, que vive anestesiada por la sobrecarga laboral que lleva a sus espaldas y una relación de nueve años con su chico que parece asomarse ya al abismo. El golpe de efecto llegará cuando se cruce en su vida Alexis, un hombre doce años mayor, seductor y casado y también un cliente importante para su empresa en la industria publicitaria. La infidelidad y la pasión desatarán una tempestad emocional de enormes proporciones.

Por supuesto, las cosas tenían que haber sido de otro modo. «La escribí en 2017», explica al otro lado del teléfono esta escritora afincada en Barcelona, autora de otras tres novelas y directora de dos cortometrajes, que estudió guion audiovisual en la Escuela de Cine de Catalunya (Escac) e hizo un máster de estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Universidad de Barcelona.​Sin embargo, las puertas a las que llamó su agente no se abrían para esta obra. «Yo sabía que tenía entre manos algo que merecía la pena, pero no sé si por lo erótico del asunto, por lo literario, o por la mezcla de ambos, no cuadró».

«Un libro muy confesional»

Cuando en 2021 surgió la oportunidad de llevarla a una plataforma de audio, Serodio no se lo pensó mucho. «Si lo piensas es interesante sacar contenido que no está en papel y era una buena salida para esta novela, que es un libro muy confesional, narrado en primera persona, como si alguien te estuviese susurrando al oído sus secretos, algo bastante turbulento», describe. Lo que no se podía imaginar era el éxito que iba a alcanzar esta historia. «Fue increíble, estuvo quince meses en el top 5 de su categoría», apunta.

Tras la respuesta positiva de los oyentes «con alma de lector», como apostilla divertida Serodio, el camino inverso para 'La piel infiel' se acaba de convertir en realidad a través de NdeNovela, el flamante sello de Planeta, que abre, ahora sí, sus puertas con esta historia y 'Muerte en tres texturas', de Cristian Schleu. «Es un orgullo increíble inaugurar el sello y casi un premio que refleja que el esfuerzo merece la pena, especialmente por el cariño con el que se está tratando a los autores y al contenido en sí», reflexiona. Por otro lado, «sí que hay una responsabilidad por ser cabeza de lanza e ir abriendo paso, pero es muy emocionante, y lo bonito también es que todos lo estamos viviendo por primera vez: autores, editores, equipos... Así que está siendo una celebración constante y estamos todo el rato con una sonrisa en la cara».

Eso sí, la historia de Emma llega con cambios a su edición impresa. «A nivel formal, ese tono confesional narrativo, he intentado adaptarlo un poco más al libro, convirtiéndolo en escenas, y he querido desarrollar un poquito más el mundo laboral en el que ella se encuentra y toda la parte de las relaciones tóxicas». Pero en esencia el libro es el mismo. «Este sería como el montaje del director», aclara entre risas.

Sesgo de género

Comenzó la autora a levantar esta historia en su imaginación cuando empezó a interesarse en las narrativas desde los puntos de vista masculino y femenino. Por aquella época acababan de estrenar producciones como 'The Affair', recuerda, «que trataban de cómo se veía la infidelidad desde el punto de vista del hombre y del de la mujer». Dio la casualidad de que su sobrina estaba a punto de nacer. «Mi hermana me dijo que la iba a llamar Emma y mi primera reacción fue: 'Ah, como Bovary'».

A partir de ahí la escritora comenzó a tirar del hilo. «Quería contar este punto de vista femenino de la infidelidad. La intención era hablar sin juzgarla, sin tirarle piedras, sin justificarla, sin tampoco castigarla. Se trataba, simplemente, de intentar entender este punto de vista», revela quien a lo largo de la novela juega con la idea de que el lector se ve obligado a dar por válida la visión del personaje narrador porque «es la única que tiene». Una visión que es la de una mujer infiel y desde la no culpabilidad. «Creo que ahí está un poco la ruptura con lo que se había visto hasta ahora, que era que siempre la mujer infiel se siente fatal y tiene un montón de remordimientos y es castigada por la sociedad por lo que ha hecho, en contraposición con los hombres, que la sociedad casi parece montada para silenciar que sean infieles», resume.