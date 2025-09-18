La Sociedad Filarmónica celebra sus 180 años con una temporada de 15 conciertos y un foro La Junta Directiva se ha fijado una hoja de ruta que pasa por reforzar su papel cultural y afianzar su vinculación con la sociedad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria (SFLPGC) presentó ayer su temporada 2025-2026, el primer programa diseñado por la actual Junta Directiva, que coincide con la conmemoración del 180º aniversario de la fundación de la entidad.

Esta temporada refleja el propósito del nuevo equipo gestor: renovar la Sociedad Filarmónica para su tránsito en el siglo XXI, reforzar su papel en la construcción cultural de Canarias y afianzar su vinculación con la sociedad, manteniendo como eje esencial la difusión y promoción de la cultura musical.

La Junta Directiva presidida por Elsa Guerra Jiménez, con Tato Bethencourt Morell como vocal y Estrella Cantero León como secretaria, marca el inicio de una nueva etapa para la institución. Bajo su liderazgo se ha renovado la imagen corporativa con un nuevo logotipo y se ha estrenado una web modernizada, diseñada para acercar aún más la programación y las actividades al público y reforzar el papel de la Sociedad como agente activo en la vida cultural de la ciudad.

La temporada 2025-2026 estará compuesta por 15 conciertos, entre octubre de 2025 y julio de 2026, que tendrán lugar en el Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus, el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro Cuyás.

En gran medida, esta programación es fruto de la colaboración con las principales entidades musicales de Gran Canaria: la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, el Festival Internacional de Música de Canarias y el Teatro Cuyás.

El programa también incluye propuestas de marcado acervo canario, como el Cuarteto Ornati con Ignacio Clemente, que ponen en valor tanto la calidad de intérpretes de prestigio como el impulso a la actividad musical novel mediante el Proyecto Hespérides.

«Se trata de una temporada atractiva y variada, centrada en la excelencia musical y en nuestra vocación de servicio a la sociedad canaria, que ha sido y seguirá siendo la razón de ser de la institución», destacó Elsa Guerra Jiménez, presidenta de la nueva Junta Directiva de la SFLPGC.

En el marco del 180º aniversario, la Sociedad Filarmónica refuerza su vocación de ser un espacio cultural abierto al debate, la formación y el pensamiento, con la creación del Foro Noviembre.

Este nuevo espacio se celebrará durante una semana en lugares emblemáticos de la ciudad como la Casa de Colón, el Gabinete Literario o el Palacete Rodríguez Quegles. Con la música como eje vertebrador, el Foro interrelacionará disciplinas como la historia, la literatura y la reflexión cultural, consolidando a la Sociedad Filarmónica como un referente cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

El Foro culminará con el Concierto del 180º Aniversario en el Teatro Pérez Galdós, que recuperará piezas patrimoniales de compositores canarios como Teobaldo Power, Fermina Enríquez o los Hermanos García de la Torre, junto a obras de Camille Saint-Saëns, interpretadas por el Quinteto de Cuerda Gran Canaria y solistas invitados.

«Nos ilusionan estas iniciativas novedosas, que recuperan la finalidad histórica de difusión musical de nuestra institución y que enlazan con la formación y el impulso del talento canario», afirmó Estrella Cantero León, secretaria de la SFLPGC.

La presidenta y el vocal de la Junta Directiva subrayaron la presencia de figuras de prestigio internacional: los pianistas Arkadi Volodos y Stephen Hough; el violonchelista Steven Isserlis; el Concentus Musikus de Viena; la Akademie für Alte Musik Berlin; y la bailaora Patricia Guerrero con el Ballet Flamenco de Andalucía, entre otros.

La colaboración con la OFGC permitirá ofrecer cinco conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus, bajo la dirección de Trevor Pinnock y Karel Mark Chichon. La coproducción con la Fundación Auditorio Teatro incluye, entre otros, el concierto inaugural del 25 de octubre, con Ángel Luis Quintana (violonchelo) y José Luis Castillo (piano), que interpretarán obras de Debussy, Ravel y Richard Strauss.

La SFLPGC expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, así como a las empresas y entidades privadas que, con su apoyo, hacen posible que la Sociedad Filarmónica siga ofreciendo su legado y compromiso cultural a la comunidad canaria en pleno siglo XXI.