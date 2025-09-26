Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Jacobo Siruela e Inka Martí editores de Atalanta.
Imagen de Jacobo Siruela e Inka Martí editores de Atalanta. Cober

Los Siruela, con los libreros canarios

Los editores de Atalanta comparten encuentro con libreros canarios en la antesala de la gala Aglaya

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:27

Jacobo Siruela e Inka Martí, editores de Atalanta, se reunieron este viernes con una representación de la Asociación de libreros de Las Palmas, encabezada por su presidenta Irene Pérez García. Jacobo Fitz-James Stuart, Martínez de Irujo, conde de Siruela, es editor, escritor, diseñador gráfico y artista particular; su esposa, Inka Martí, es editora, periodista, fotógrafa y activista. Ambos se encuentran en Gran Canaria para asistir este sábado a la gala de entrega de premios Aglaya, que concede la Fundación Artisophia, y que reconoce a Martí una trayectoria comprometida con «la cultura, la paz y la ecología».

