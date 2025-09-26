Los Siruela, con los libreros canarios

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Jacobo Siruela e Inka Martí, editores de Atalanta, se reunieron este viernes con una representación de la Asociación de libreros de Las Palmas, encabezada por su presidenta Irene Pérez García. Jacobo Fitz-James Stuart, Martínez de Irujo, conde de Siruela, es editor, escritor, diseñador gráfico y artista particular; su esposa, Inka Martí, es editora, periodista, fotógrafa y activista. Ambos se encuentran en Gran Canaria para asistir este sábado a la gala de entrega de premios Aglaya, que concede la Fundación Artisophia, y que reconoce a Martí una trayectoria comprometida con «la cultura, la paz y la ecología».

