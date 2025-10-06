Los Sirex: «Sobre el escenario estamos para arriba y para abajo, tiene que haber vida» La veterana banda barcelonesa toca el 9 de octubre, a partir de las 22.00 horas, en el escenario principal del Big Bang Vintage Festival

En pleno siglo XXI, de una banda nacida a finales de los años 50 de la pasada centuria se puede esperar un repaso fiel y aséptico a los temas de sus años de mayor esplendor popular. Los Sirex no transitarán por esa vía durante el concierto que protagonizarán el próximo 9 de octubre, a partir de las 22.00 horas, en el escenario del Big Bang Vintage Festival, que se desarrollará en el parque de San Telmo de la capital grancanaria.

Antoni Miquel Cervero 'Leslie', cantante de esta banda de pop y rock reconoce que sus directos son pura «diversión», con una formación de músicos que no para de moverse sobre el escenario mientras dan vida a unos temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. «Hacemos un directo muy divertido. No paramos de movernos sobre el escenario. Los conciertos tienen que ser como una obra de teatro, tienen que tener movimiento. Estamos todo el rato dando pasitos, con las guitarras para arriba y para abajo. Tenemos claro que sobre el escenario tiene que haber vida en todo momento», defiende el cantante, de 81 años, por teléfono.

'Leslie' está privado con el viaje que le espera a Gran Canaria para tocar con Los Sirex. «Me escapo mucho a la isla, viajes de dos y tres días porque tengo muchos amigos ahí. Con el grupo íbamos a ir a tocar en el Festival Sénior, pero Pepe se puso malo, con una bronquitis y tuvimos que suspenderlo», explica.

¿Tocarán temas tan populares de su repertorio como 'La Escoba' o 'Que se mueran los feos' durante su concierto en el Big Bang Vintage Festival de la capital grancanaria? 'Leslie' responde tajante: «Con los años he aprendido muchas cosas. Hay grupos a los que no les gusta cantar lo que el público quiere escuchar. Solo cantan lo que a ellos les gusta. Nosotros no hacemos eso, cantamos lo que el público quiere escuchar».

Y esa conexión con la audiencia no solo se establece en el mismo instante en el que Los Sirex aparecen sobre el escenario. «La gente me llama pidiéndome el repertorio que quiere escuchar. Me dicen qué canciones tenemos que cantar. Voy jugando siempre con una base que tenemos para los directos y si para un concierto concreto nos piden alguna que no está prevista, la cuelo», apunta entre risas.

El veterano artista defiende que Los Sirex se encuentran en plena forma para deleitar a sus seguidores en cada una de las veladas programadas. «La banda suena de puta madre. Con los años nos hemos aprendido las canciones», apunta con ironía a la vez que pone un ejemplo que, desde su punto de vista, calibró el nivel que transitan. «Hace dos años fuimos a Torremolinos a un festival en el que estaban algunas de las mejores bandas de rock y rockabilly. Y allí estábamos nosotros, con nuestros trajes y corbatas. Antes del concierto, veía cómo nos miraban de reojo y yo intuía lo que pensaban. Cuando acabamos de tocar vinieron todos a felicitarnos por el concierto que dimos. Y es que en todos los festivales y conciertos estamos recibiendo el cariño y el respeto de quienes van a vernos», asegura 'Leslie'.

De todas las generaciones

Destaca que ese público que acude a ver a Los Sirex es multigeneracional. Algunos peinan canas o lucen calva, pero otros muchos son muy jóvenes. «Es un fenómeno que me soprende. Estamos en un momento en el que lo que impera es una gran inversión en la música latina y parecía que lo nuestro, nuestro rock ya estaba obsoleto. Y sucede todo lo contrario. Nos encontramos con mucha gente joven que reivindica nuestra música rock y pop y por eso siguen nuestros conciertos en primera fila. Será porque somos de los pocos grupos de nuestra edad que siguen en activo», puntualiza entre risas de nuevo.

«Llevamos 47 años en activo, tocando sin parar», apunta 'Leslie' que considera al músico grancanario Teddy Bautista «un gran amigo» al que conoció cuando lideraba el legendario grupo Los Canarios.

Durante la pandemia de la covid-19, aprovechó el confinamiento y los meses posteriores de restricciones para «escribir, leer, escuchar mucha música y cocinar». Entre los recuerdos que ha plasmado sobre el papel mientras disfrutaba de un crucero con la familia, se incluye la gira de tres meses por América junto a Marisol en los años 70, que fue un hito.

«Cuando miro hacia atrás, el 99% es maravilloso, el 1% malo son las pérdidas que todos vivimos a nivel familiar. No soy nostálgico y no volvería 30 años atrás para vivir otra vez lo mismo», puntualiza.

«Nunca corrí delante de nada ni de los grises«

Los Sirex triunfaron a partir de los años 60 y pasaron a convertirse en parte de la historia del rock and roll español en pleno franquismo. Su cantante, 'Leslie', reconoce que no tuvieron problemas con la dictadura porque los integrantes de esta banda «nunca se metió en política».

«Nunca corrí delante de nada ni de los grises. Solo tuvimos un pequeño problema con la censura. Fue una tontería, con la letra de 'La Escoba'. En la segunda estrofa cantaba: 'lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los altos mundos'. Lo cambié por 'bajos mundos' y se solucionó», recuerda mientras ríe.

El jueves, 9 de octubre, Los Silex tocarán en el Big Bang Vintage Festival a las 22.00 horas, en una jornada en la que la música arrancará, a las 17.30 horas, con la sesión que protagonizará DJ Cat . Le siguen el Proyecto Son, a las 18.30 horas, el tributo protagonizado por la banda tinerfeña The Beatless, a las 22.00 horas, mientras que la banda tributo también tinerfeña, Elvis Back to Building, cierra la jornada, a las 23.30 horas.

La banda japonesa de garage rock The 5.6.7.8's es la apuesta internacional del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, cuya octava edición se celebra del 9 al 12 de octubre de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. Su concierto está previsto a las 18.00 horas, del domingo 12 de octubre.

