Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 11 de agosto de 2025
El cantaor Gregorio Moya posa con la Lampara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. EFE

Gregorio Moya

Cantaor
«Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»

A sus 40 años, se hizo el sábado con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, dotado de 15.000 euros

Patricio Peñalver

La Unión (Murcia)

Domingo, 10 de agosto 2025

A sus 40 años, el cantaor manchego Gregorio Moya hizo este sábado historia. El de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, no solo se hizo ... con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, el máximo galardón, dotado con 15.000 euros, del certamen que ha impulsado la carrera de artistas flamencos como Miguel Poveda, Arcángel, Carmen Linares o Sara Baras, sino que arrasó con tres premios más. Moya logró convencer al jurado y consiguió aplausos unánimes del público.

