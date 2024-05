Será por ese cóctel de socarronería, complicidad y cercanía con el que Carlos Sobera atraviesa la pantalla y llega a todo el mundo por lo que la conversación, que se produce en una pausa de la grabación de 'First Dates', resulta tan fluida como si entrevistado y entrevistadora se conocieran desde siempre. El motivo de la charla es 'A contracorriente' (Espasa), unas reveladoras memorias en las que Sobera relata una vida llena de giros inesperados, la de un chaval que pasa de estudiar Derecho y ejercer la docencia universitaria a convertirse en una estrella de la televisión.

Y si en ellas, además de contar avatares profesionales y personales diversos, presume con gracia de ser el único hombre que le ha hecho una cobra a Elsa Pataky (en la ficción, se entiende), en esta entrevista presume, sobre todo, «del cariño que me tiene la gente». «Para mí, sin duda alguna, es la mayor recompensa que jamás he tenido».

-¿A qué dos personas les organizaría una cita para un vermú de domingo?

-Pues a dos personas a las que quiera mucho, así que no voy a poner nombres propios de gente famosa, y mucho menos de la política. Esos que se sienten solos todos.

-Su trayectoria hace honor al título de su libro porque siempre ha hecho lo que menos se esperaba de usted.

-Sí, siempre he sido un poco travieso. Y casi siempre hacía un poquito lo que no se esperaba de mí, pero creo que era porque, cuando hacía lo que se esperaba de mí, sentía más presión de la debida. Y nunca me ha gustado la presión.

-De niño ya soñaba con ser actor, pero Barakaldo se le quedaba pequeño.

-Más que pequeño, que a mí siempre me han gustado las localidades pequeñas, se me quedaba triste: hablamos de principios de los 60, cuando no había agua corriente en las casas, había luz de vela todavía porque se iba la luz muy a menudo y las cocinas eran de carbón. En fin, mil historias que te sitúan en un contexto que, para los que tenemos alma de poeta, y yo la tengo, es un poquito ramplón y te tiende a tirar hacia abajo. Por eso mis ataques de angustia vital cuando era pequeño.

-Las películas de John Wayne le cambiaron la vida. ¿Qué le queda de él?

-¡Joder, lo mismo que a él! Sigo siendo formal, sigo siendo fuerte y sigo siendo feo; estoy por poner eso en mi lápida cuando llegue el momento. John Wayne representa ese lado bonachón que yo tengo, porque, ¿quién se lo imagina haciendo de malo? Nadie. Incluso ando un poquito como John Wayne, tengo andares de oso. Supongo que él de oso americano y yo de oso asturiano.

-En 'Al salir de clase' le pintaban canas porque usted tenía 36 años y sus hijos veintitantos.

-Sí, sí. La primera preocupación de maquillaje era que yo tenía un rostro joven y el pelo negro y había muy poca diferencia de edad real, catorce o quince años en el mejor de los casos, así que empezaron a ponerme canas como locos. Pero las canas me salieron a raíz del '50 x 15'; creo que ahí fue la primera vez que sentí la presión de la tele, porque hasta entonces había sido un juego compartido, pero en ese caso era un juego en solitario y todo el foco estaba en uno, y creo que el estrés fue el que me provocó las canas. Pero, por lo menos, he conservado la mayor parte del pelo.

-En aquella serie interpretó al padre de Rodolfo Sancho. Qué situación tan dura está atravesando ahora.

-Sin duda. La verdad es que le quiero mucho, y cuando saltó la noticia me dio un vuelco el corazón porque pasar por eso es terrible para cualquier padre. Y en el caso de Rodolfo, tan expuesto mediáticamente y que se hizo casi un circo del asunto del caso de su hijo, se multiplica exponencialmente el sufrimiento. Yo le escribí muy educadamente y le dije «no te voy a decir nada porque sé por lo que pasas, pero que sepas que aquí estamos por si algo necesitas». Pero él se está haciendo fuerte y yo me quito el sombrero.

-La vida.

-Sí. Cosas que no te puedes imaginar y que no te esperas, pasan y te llevan por delante.

-Como lo que le ocurrió a Patricia, su mujer, en 2019.

-Sí, sí. Han pasado cinco años y me parece inverosímil que no haya tenido ningún tipo de consecuencia de aquello, porque tuvo un cavernoma que le supuso un derrame cerebral importante, se le inundaron los cuatro lóbulos, fue tremendo. Y que cinco años después esté aquí, como una persona normal, me parece un milagro, ¿no? Hasta los propios médicos lo dijeron. Pero sí que es cierto, ¿ves? La vida...

-Usted ya encontró a su media naranja, pero otros van a buscarla a 'First Dates', donde vemos todo tipo de relaciones. Es buena esa visibilidad, ¿no?

-A mí me lo parece. Creo que la visibilidad que da a muchos universos de amor, de género, de sexo, de tendencias, está fenomenal, porque todavía hay mucho perjuicio en nuestro país, y es natural que lo hubiera porque veníamos del nacionalcatolicismo, que parece que no, pero iba ahondando. Creo que es muy divulgativo, y de alguna forma (aunque me da un poco de horror decir eso, porque es pretencioso), también es educativo. Al final termina mostrando como natural lo que a mucha gente le parecía antinatural. Y eso sí que es progresar.