Pet Shop Boys, en Tenerife el 14 de julio y el 16 en el Gran Canaria Arena

El campo de fútbol de El Peñón, en el Puerto de la Cruz el 14 de julio y el Gran Canaria Arena el 16 de ese mismo mes, serán los escenarios desde donde los fans canarios podrán disfrutar del directo del dúo pop más exitoso de Reino Unido de todos los tiempos. Esta será la primera vez que Pet Shop Boys viene a Canarias en sus más de 30 años de carrera.

Se estrenan en las islas dentro de su gira ` Dreamworld Grandes Éxitos en Directo´. Ya están disponibles las entradas para dos conciertos que se prevén espectaculares, no solo por los clásicos que el dúo londinense tiene previsto ofrecer a sus fans canarios, sino también por la puesta en escena que siempre ha caracterizado a esta pareja del pop británico.

El día 14 de julio el campo de fútbol de El Peñón de Puerto de la Cruz y dos días más tarde, el 16, en el Gran Canaria Arena, son los días y escenarios escogidos para que Neil Tennant y Chris Lowe muestren a los seguidores y crítica canaria que la música pop y el arte refinado pueden perfectamente ir de la mano.

La productora New Event es la encargada de traer a Pet Shop Boys a Canarias, una pareja musical que como escritores, productores y re-mezcladores han colaborado en sus más de 30 años de historia con artistas como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers and Girls Aloud. Además de haber escrito el musical del West End de Londres, 'Closer to Heaven'.

Sin duda, una oportunidad única en Canarias de ver a este dúo legendario que se ha paseado por los mejores festivales del mundo como Glastonbury, Sonar, Vivid Australia, Coachella USA y Corona Capital México entre otros.

Las entradas para estos dos conciertos pueden adquirirse en www.newevent.es y www.entradas.com