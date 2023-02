«En Shakespeare están las escenas más cómicas de la dramaturgia»

'Hamlet', 'Macbeth', 'El rey Lear' y 'Romeo y Julieta' son algunos de los títulos que vienen a la mente en cuanto se menciona a William Shakespeare. Dramas del Bardo de Avon que son historia universal de la dramaturgia. Pero el británico también transitó por la comedia, con mucho éxito, como pone de manifiesto 'Noche de Reyes', que desembarca los próximos días 17 y 18 de febrero, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, de la mano de la compañía vasca Ur Teatro y bajo la dirección de Helena Pimenta.

Se trata, reconoce la directora, del 14º título shakespeariano que aborda en su carrera. «Abordamos Shakespeare de una manera muy particular. Muy propia. Entiendo que, como siempre, hemos tratado de respetar al autor, su espíritu, la estructura de la obra y la palabra. La obra sugiere muchos desafíos y hemos intentado acercarla a nuestra sensibilidad. Servirla con la alegría y el virtuosismo que propone el propio Shakespeare», explica por teléfono quien estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Pimenta no escatima elogios ante la creatividad del dramaturgo más universal con esta pieza y con todo su repertorio cómico. «'Noche de Reyes' es una obra genial. La capacidad para la comedia de Shakespeare es enorme, con los inventos que es capaz de crear sobre el escenario, con las distintas tramas y con sus personajes. En Shakespeare me encuentro siempre las escenas más cómicas que puedo localizar en la dramaturgia universal. Creo que hemos sido capaces de servirlo con claridad al espectador. El trabajo con el texto ha sido minucioso y con los actores, también. Entienden en profundidad la opción que se ha tomado. Que no es la única, ni muchísimo menos», dice.

«Esta versión es un poco atemporal, pero situada más en el siglo XX»

El actor, escritor y dramaturgo Álvaro Tato, miembro de la compañía Ron Lalá, firma esta versión de 'Noche de Reyes'. «Con Álvaro tenemos una gran experiencia en el clásico. Ha hecho la dramaturgia de varias obras que yo he dirigido. El entendimiento es excelente. Ha habido un deslizamiento del clásico español hacia este Shakespeare, en cuanto a códigos y claves. Ha sido muy divertido. Fue complicado llevar a cabo la versión, porque la obra es difícil. Tiene muchos juegos de palabras desde el punto de vista de la comedia y trasladarlo a algo vivo en la actualidad no es nada sencillo. El entendimiento y la compenetración han sido extraordinarios. Ha sido un trabajo muy hermoso y además hemos comprobado que el público lo recibe muy bien desde que lo estrenamos», subraya Pimenta.

'Noche de Reyes', datada entre finales de 1599 y principios de 1601, fue escrita por Shakespeare para celebrar la antigua Epifanía británica, duodécima noche a partir de Nochebuena. La acción de esta ficción arranca con el naufragio de un navío cerca de la costa, a partir del que se genera un divertido enredo con personajes ya universales como Viola, Orsino y Olivia.

« Esta versión es un poco atemporal, pero situada más en el siglo XX», avanza Helena Pimenta sobre un montaje que juega con la idea de la isla donde todos se acaban encontrando. «En la escenografía el mar está presente, el suelo es todo arena. Todo es muy artesanal y teatral a la vez para indicar lo tangible que es el mundo del que nos habla el montaje. Una obra que también alude a la ilusión y a la imaginación», añade.

La actriz Haizea Baiges, en la piel de Viola, en este montaje de 'Noche de Reyes'. / José alberto puertas

Con estos mimbres, el público asiste, según la directora salmantina, a un «viaje a través de la imaginación, que intenta descifrar aspectos de la obra de Shakespeare».

La clave

Helena Pimenta tiene muy claro qué hace que 'Noche de Reyes' sea una comedia que supera el paso del tiempo. «Tiene la capacidad de ser una comedia y a la vez una obra muy seria. Es comedia por encima de todo, pero por debajo están los grandes temas universales: la vida y la muerte, cómo enfrentarse a la segunda, de ahí que varios personajes hablen de la muerte del padre. También figura el naufragio personal, con personajes que desaparecen en el mar y se enfrentan a la vida en una isla, así como la reinvención del ser humano, la mezcla de la risa y el llanto para poder descifrar la realidad, la búsqueda del amor como algo costoso de conseguir y es que para conseguir amar hay que conocerse y eso tiene una parte divertida, porque somos seres que cometemos muchos errores y los errores generan mucha risa en el de enfrente. También figura la ternura», puntualiza.

José Tomé y Mónica Teijeiro firman la escenografía y el vestuario de un montaje que cuenta con un elenco integrado por: Carmen del Valle, Víctor de la Fuente, José Tomé, Esther Berzal, Patxi Pérez, David Bueno, Haizea Baiges y Manuel Tomé. «Siempre son espectáculos que requieren un esfuerzo muy grande. Y mucha preparación previa. Tienen que ser actores curtidos para decir muy bien y moverse muy bien. Crean poética sobre el escenario y tienen que entender muy bien la poética del propio Shakespeare», apunta Pimenta.