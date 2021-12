Serrat anuncia que se retira de los escenarios en una gira en 2022 El cantautor, que no renuncia a grabar discos, cerrará el tour el 23 de diciembre del próximo año en Barcelona

El 23 de diciembre 2022 será la última vez que se pueda ver a Joan Manuel Serrat sobre un escenario. El cantante español ha anunciado que se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y en la que recorrerá América Latina y España hasta poner el punto y final en la Ciudad Condal, según ha anunciado su discográfica a través de un comunicado.

Bajo el título 'El vicio de cantar 1965-2022', esta gira servirá para «despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo». «Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga», ha explicado el cantante, de 77 años, en una entrevista en 'El País'.

Aunque de momento se desconocen más detalles sobre la gira y las ciudades en las tocará Será, el cantante sí ha desvelado que seguirá trabajando lejos de los escenario. «Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios», señala. Sin embargo, no da explicaciones sobre las razones para dejar los escenarios tras un periodo «de inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19».

Joan Manuel Serrat actuó por primera vez en público el 18 de febrero de 1965 en el programa 'Radioescope' de Radio Barcelona y la última vez que se le vio sobre un escenario fue el 12 de febrero de 2020. Aquel día actuó con Joaquín Sabina dentro de una gira conjunta de ambos y en la que el artista jienense sufrió una caída del foso del Wizink Center de Madrid, que obligó a su hospitalización y a una larga convalecencia.

Más de 30 discos

Nacido en Barcelona en 1943, el autor de 'Mediterráneo' aclara que su adiós a los directos no implica que vaya a alejarse de la música. «No volveré a los escenarios, pero me despediré no a la francesa, sino como corresponde», explica una de las figuras más destacadas de la canción moderna, tanto en lengua española como catalana.

Pionero de lo que se denominó 'Nova Cançó', Joan Manuel Serrat ha publicado más de 30 discos a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan títulos como 'Cançons tradicionals', 'La paloma', 'Per al meu amic', 'Cada loco con su tema', 'Sinceramente teu', 'Poema de amor', 'Utopía', 'Nadie es perfecto', 'El gusto es nuestro' (con Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel) o 'Dos pájaros de un tiro' (con Joaquín Sabina), y entre sus temas hay auténticos himnos como, además de la mencionada 'Mediterráneo', 'Penélope', 'Lucía', 'Bienaventurados' o 'Palabras de amor'.

Serrat ha sido galardonado en 2009 con el I Premio Nacional de las Músicas Actuales, ha recibido otras altas distinciones, como su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

.