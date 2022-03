Seis momentos inolvidables y uno para olvidar

7

La ira de Will Smith

Fue tan delirante que, en un primer momento, una buena parte de los asistentes y de los que veíamos la gala desde nuestras casas pensamos que había sido un gag fallido -había habido tantos...-. Pero no. Fue real. El actor y humorista Chris Rock salió al escenario del Teatro Dolby con intención de hacer reír a los invitados pero la cosa salió rana. Primero se dirigió a Javier Bardem y Penélope Cruz, advirtiéndole al primero de que si no ganaba Penélope, mejor que no ganara él. Bardem se reía a carcajadas. Después bromeó con la esposa de Will Smith, y le dijo que si llevaba la cabeza rapada porque iba a hacer la segunda parte de 'La teniente O'Neil', la cinta que Demi Moore protagonizó en los 90 en la que lucía la cabeza al cero. El protagonista de 'El método Williams' se reía, pero en el vídeo de la Academia se ve como a Jada Pinkett Smith no le hace ni la menor gracia. Y entonces enfocan a Chris que solo acierta a decir «Oh, oh», mientras Will Smith se acerca furioso y le acaba propinando un puñetazo. Al volver a su asiento, Smith gritó: «Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca». Rock, desencajado, bastante hizo con tratar de encauzar la gala.