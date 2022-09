Santi Balmes: «Ahora ya somos capaces de adaptar cualquier estilo o palo a Love of Lesbian»

Love of Lesbian tiene la mirada puesta en el presente y el futuro. Hasta tal punto que su cantante Santi Balmes reconoce que no tienen nada definido a estas alturas para el próximo año, cuando los integrantes de esta formación de 'indie pop' alcanzan su primer cuarto de siglo sobre los escenarios. «Me acabas de recordar que hacemos 25 años. No somos muy nostálgicos, porque siempre estamos con proyectos nuevos y porque somos un poco reacios a las retrospectivas. Pero la fecha se merece que hagamos algo», explica por teléfono el líder de una banda que tocará el próximo viernes, 30 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el escenario Mahou del Gran Canaria Sum Festival, que se desarrollará en Infecar, en la capital grancanaria.

Aterrizan en la isla para dar vida a los temas más representativos de su repertorio y algunos de los que integran su último álbum, 'V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)', que vio la luz el pasado año, aunque se compuso y grabó antes de que la pandemia pusiera todo patas arriba. «Teníamos claro que iba a ser uno de los discos más duros a nivel anímico del grupo, pero como no somos unos terroristas al cien por cien, también intentamos que transitara hacia terrenos con más luz. Así creo que ha sido, por eso el disco se va abriendo poco a poco», reconoce el integrante de este grupo musical junto a Jordi Roig, Julián Saldarriaga, Ricky Falkner y Oriol Bonet.

'V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)' refleja madurez, tanto a nivel musical como en las letras, así como la capacidad que tiene la banda para adaptarse a las circunstancias, tal y como demostró incluso durante los conciertos que protagonizó en la época más dura de la pandemia. «Hemos ido adaptando el directo a las distintas aperturas legales y a las restricciones. Nos hemos ido abriendo como una mariposa en primavera. Visto con distancia, daba un poco de pena ver al público como si fuera parte de 'Walking Dead' por las restricciones sanitarias... pero la gente se ha animado mucho más que antes de la pandemia. La gente ha salido en tropel, a celebrar eventos en grupo. Se nota muchísimo las ganas que tiene el público en los conciertos», asegura Santi Balmes.

A nivel técnico, Love of Lesbian también se ha ajustado a la realidad de su propio momento creativo. «Hubo un disco en el que me quedé casi sin inspiración. No quería hablar del amor y acabé haciendo un disco de amor, 'El poeta Halley', dedicado al mundo de la inspiración, donde precisamente estaba embarrancado. En este último álbum, pasaba por un estancamiento personal, por un bloqueo, y creo que se refleja, así como la apertura posterior. Se grabó un año antes de la pandemia y resulta curioso ver que las letras hablan de situaciones de claustrofobia existencial y aterrizaran en medio de una sociedad que estaba sumido precisamente en eso», subraya.

Despegue musical

'Crisálida', 'Escuela de danza aérea', 'Los irrompibles' y 'Sesenta memorias perdidas', entre otros temas de 'V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada)', han sido posible también gracias al crecimiento musical experimentado por los integrantes de Love of Lesbian. «Hemos aprovechado que ahora somos capaces de coger cualquier estilo o palo para adaptarlo a Love of Lesbian. Tenemos ahora una base musical y técnica de la que antes carecíamos. Buscamos que fueran canciones que, al contrario de otros discos, no nos costara llevar al directo. Ahora queríamos surfear con gusto. Estamos tocando muy a gusto juntos, porque hemos subido tres peldaños a nivel técnico. Era lo que más nos preocupaba antes, porque el duende existía desde un primer momento, pero estábamos un poco acomplejados. Todo eso lo hemos superado con este nuevo disco», reconoce Balmes.

Y advierte para los que se dejen caer por Infecar para escucharles en el Gran Canaria Sum Festival. « En directo, el álbum suena como una máquina de matar. Teníamos muchas ganas de tocarlo sobre el escenario desde que lo grabamos, porque ya nos imaginábamos lo bien que iba a sonar», avanza.

Este disco les ha llevado a protagonizar una gira por Estados Unidos, que también recaló en México y Argentina. « Por Estados Unidos nos fue muy bien. Hay mucha gente hispana que está allí por trabajo u otras circunstancias y se notaba que les hacía ilusión escucharnos. Cuando va un grupo español que les interesa, se lanzan de cabeza a los conciertos. Para ellos es como un reencuentro», rememora el cantante.