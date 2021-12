Sandra Franco y Juan José Monzón fijan su mirada histórica en mujeres heroicas y visionarias

Sophie Vogel y Moshé Abramsky ya han crecido. En su devenir ficticio tras la Segunda Guerra Mundial aparecerán nuevos personajes fascinantes, algunos reales como Pablo Picasso, Fritz Bauer o Sara Rus (Anina en la novela), y otros nacidos de la imaginación de los escritores grancanarios Sandra Franco y Juan José Monzón, que con 'Has regresado, viejo amigo' (Bilenio Publicaciones/Alargalavida) dan continuidad a la historia que arrancó con 'El reloj de Elwinga'.

El nuevo volumen no es una mera continuación del primero. Ahora no va dirigido a un público juvenil sino «adulto», confiesan los autores. «La trama es más elaborada y más densa. Es para adultos porque empezamos escribiendo uno para jóvenes que podían leer los adultos, 'El reloj de Elwinga', y nos dimos cuenta de que gustaba mucho a los mayores. Este cambio de registro nos ayuda a no encorsetarnos tanto y contamos las cosas sin tanto maquillaje», apunta Sandra Franco.

Juan José Monzón aclara que 'Has regresado, viejo amigo' también cautivará al lector joven, aunque no fija una edad concreta. «No lo limitaría por edades. Por lo que nos han dicho los que lo han leído, 'llegará' a adolescentes desde los últimos cursos de la ESO, si son lectores asiduos, o si no de bachillerato en adelante», apunta.

Que el libro continúe la historia de 'El reloj de Elwinga' no implica que se tenga que conocer el primero para disfrutarlo. «Se puede leer sin haber leído 'El reloj...'. Creo que abre el apetito para leer posteriormente el primero», subraya Franco.

Esta nueva novela histórica arranca en 1945, tras la segunda contienda mundial que devastó medio planeta. «Sophie Vogel sabíamos que tenía que poner pies el polvorosa, porque a su familia le pisaban los talones y a su padre lo habían citado a declarar como alemán indeseable. Y se marcha a Argentina, lo que nos abre muchas posibilidades con Perón. Nos hemos documentado muchísimo para despejar dudas. Lo que encuentras en internet está cesgado y manipulado por los medios. Es verdad que Perón, en algún momento, pudo ayudar a algún jerarca nazi y que tuvo acercamientos a Franco, pero el movimiento que hizo para sacar adelante a la clase trabajadora fue brutal. Lo hizo junto a Eva Duarte, a la que la ponen poco menos que como una prostituta, cuando fue lo contrario. Consiguieron, por ejemplo, que la mujer votara por primera vez en Argentina. Nos documentamos a través de una profesora de la Universidad de Buenos Aires, Laura Puga, y con Alberto Wainer, padre de la dramaturga Marina Wainer. Ella también nos ayudó mucho a pulir los diálogos y a darles más brillo», reconoce Monzón.

Sandra Franco señala que el proceso de documentación para esta novela fue «brutal» y que durante todo el proceso de escritura consultaron a distintos historiadores para que todo cuadrara y no hubiese errores ni anacronismos. Sin ir más lejos, uno de estos especialistas, Aarón León Álvarez escribe el prólogo.

El personaje de Moshé Abramsky, tras sobrevivir a los campos de exterminio nazis, se cruzará en el camino con el jurista Fritz Bauer, cuya figura reivindica 'Has regresado, viejo amigo' y que sirve como nexo «para la trama principal», dice Monzón.

Otra de las partes del libro es la dedicada a Elwinga, con la que arranca el volumen. «Es uno de los personajes que mayor curiosidad despertó del primer libro. Es mágica, podríamos decirlo. Es una sabia que vive en un bosque y volvemos al momento de su nacimiento. Es un ser atemporal y se cruzará en el camino con Madame Curie y las protagonistas del episodio de Zugarramendi», apunta Sandra Franco, que reconoce que en el libro brillan especialmente un abanico de féminas «heroicas y adelantadas a su tiempo».

'Has regresado, viejo amigo' nació fruto de las peticiones de los lectores «que pedían una segunda entrega de la historia», reconocen los dos escritores que comenzaron su escritura cuando arrancó la pandemia de la covid-19.