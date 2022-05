Said Muti y Fajardo participarán el 28 de julio en el Womad de Chartlon Park Los dos músicos tomarán parte en el 40ª aniversario del festival de músicas del mundo más importante de todos los que se celebran

Los artistas canarios Fajardo y Said Muti participarán este año en el Womad de Chartlon Park (Reino Unido), que se celebrará entre el 28 y el 31 de julio.

Será el 40º aniversario del festival de músicas del mundo más importante de los que se celebran, y en el que actuarán, entre otros, The Flaming Lips, Angelique Kidjo, Lianne La Havas, Gilberto Gil & Family, Kae Tempest, Fatoumata Diawara, A Certain Ratio, Fantastic Negrito, Osibisa o The Garifuna Collecive.

Las actuaciones de los dos artistas grancanarios se celebrarán el día 28 de julio en uno de los seis escenarios que contempla Chartlon Park denominado Molly's Bar, en el que también tocará la banda extremeña Cool Up & Sherlock Horns.

La presencia de estos tres proyectos españoles forma parte de un programa especial impulsado por Womad España con el que celebrará el talento de los artistas de Extemadura y Canarias.

Las bandas han sido las elegidas de entre las que formaron parte del Womad Gran Canaria - Las Palmas de Gran Canaria en 2019 (Fajardo) y 2022 (Said Muti) y en el Womad de Cáceres de 2022 (Cool Up & Sherlock Horns).

Dania Dévora, directora de Womad España, señala que «con esta selección de artistas y su programación en Chartlon Park, cumplimos con el compromiso adquirido en su día con los artistas extremeños y canarios, así como con las instituciones organizadoras de ambos festivales, de promocionar a los grupos locales en el principal festival de la organización».

« La selección no ha sido sencilla, pero estamos convencidas de que representan ahora mismo con fidelidad la excelente salud de la escena musical de Canarias y Extremadura», añade Dania Dévora.