Rosalía y C. Tangana, entre los nominados a los Grammy latinos La catalana es la española que acapara mayor número de candidaturas con cinco, entre ellas las de álbum del año, grabación del año y canción del año, mientras que el madrileño compite en estas dos últimas categorías con 'Tocarte'

Buena cosecha de nominaciones para los artistas españoles en los Grammy latinos. La catalana Rosalía, actualmente de gira, es la española que opta a más premios, con hasta cinco candidaturas. No ha pasado desapercibido su 'Motomami'. El disco, de corte experimental, que precisamente recibía hace unos días una reedición con ocho pistas nuevas, entre ellas el hit 'Despechá' y la brillante 'Aislamiento', es candidato a álbum del año, mientras que 'La fama', una de las canciones que interpreta junto a The Weeknd, opta al galardón de la categoría más importante de estos premios, la de grabación del año. No es la única pieza importante del disco. 'Hentai' ha sido nominada a tres premios: canción del año y mejor canción alternativa y, finalmente, 'Motomami' es candidata a mejor vídeo musical versión larga.

Vídeo. El videoclip de 'La fama'.

C. Tangana, el artífice de 'El madrileño', recibe por su parte dos nominaciones. Las dos por 'Tocarte', el tema que ha compuesto junto a Jorge Drexler, disponible precisamente en el álbum que ha logrado que una audiencia nueva se sume a la fiesta del artista de Madrid. La canción competirá también en las categorías de grabación del año y canción del año. Por cierto, que el uruguayo Jorge Drexler también está nominado a álbum del año por su último larga duración, 'Tinta y tiempo'. Competirá, además de con Rosalía, con otro español muy presente en estos premios a la música latina, Alejandro Sanz, que opta al galardón con 'Sanz'. Finalmente, el malagueño Pablo Alborán es candidato a llevarse el galardón a la grabación del año con 'Castillos de arena'.

La 23ª edición de los Grammy latinos se celebrarán el 17 de noviembre desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Además de los artistas ya mencionados, competirán en la categoría de grabación del año 'Te felicito', de Shakira y Rauw Alejandro; 'Pa mis muchachas', de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso; 'Envolver', de Anitta; 'Pa'lla voy', de Marc Anthony; 'Ojitos lindos', de Bad Bunny y Bomba Estéreo; 'Pegao', de Camilo; 'Provenza', de Karol G; 'Vale la pena', de Juan Luis Guerra', y 'Baloncito viejo', de Carlos Vives y Camilo. En la categoría de álbum del año encontramos discos como 'Aguilera', de Christina Aguilera; 'Pa'lla voy', de Marc Anthony; 'Un verano sin ti', de Bad Bunny; 'Deja', de Bomba Estéreo; 'Ya no somos los mismos', de Elsa y Elmar; 'Viajante', de Fonseca, y 'Dharma', de Sebastián Yatra también optan al galardón.

Vídeo. 'Tocarte', de C. Tangana y Jorge Drexler.

Además, a la categoría mejor nuevo artista optarán Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, y Nicole Zignago.

«En la Academia Latina de la Grabación nos esforzamos continuamente por apoyar e impulsar a los creadores de música latina, y estos nominados personifican la excelencia musical y representan el gran momento por el que atraviesa nuestra música», dijo Manuel Abud, CEO de la Academa. «Nos sentimos orgullosos de presentar las nominaciones con este diverso grupo de talentosos artistas, que reflejan la evolución de nuestra Academia como institución moderna y relevante, dando así inicio oficial a la vigésima tercera temporada de los Grammy latinos».

Los nominados para esta edición fueron seleccionados de entre más de 18,000 inscripciones en 53 categorías, y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022). Todas las canciones que son consideradas para nominaciones deben ser canciones nuevas, y tener un porcentaje mínimo de la letra (51%) en español, portugués o en cualquiera de los dialectos indígenas de la región.