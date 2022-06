Los Rolling Stones hacen vibrar a Madrid

No corre, no salta, pero es que tiene 78 años y el 90% de los solistas y grupos que hoy en día viven de la música permanecen hieráticos ante su público. A sus 78 años, un espléndido Mick Jagger demostró ayer que la edad es un estado mental y que los 231 años que suman los Rolling Stones apenas se notan en el escenario. «Hola Madrid», gritaba nada más comenzar el concierto.

Ya lo intuían los miles de fans que abarrotaron un estadio que no colgó el cartel de no hay entradas, pero estuvo cerca. Arrancaron los Stones con un homenaje a Charlie Watts, su batería, que falleció en agosto del pasado año con 80 primaveras y la locura se apoderó del Wanda Metropolitano. Jagger, de riguroso negro, pero con una chaqueta roja de lentejuelas -se la cambiaría varias veces a lo largo del concierto-, lo dejaba claro: «Este es nuestro primer tour en Europa sin Charlie, le echamos mucho de menos». Cómo no emocionarse. Imposible, aplaudían las miles de personas congregadas en el estadio.

Tardaron tiempo los Stones en aprovechar el enorme escenario que tenían bajo sus pies. Delimitados con cintas fluorescentes, para evitar un paso en falso, jugaban con los laterales y pisaban los primeros tramos de la lengua -el escenario dibujaba en su parte superior la sexy boca que ha servido de logo a los británicos-, pero no fue hasta 'Miss You', once canciones después, cuando Jagger se atrevió a atravesar el puente que lo acercaba al público.

No importó que los Stones fueran impuntuales -comenzaron a las 22:15 horas-, porque el público estaba entregado, apoyando cada gesto y cada palabra de un Jagger exultante. Hubo 'feliz cumpleaños' l público delpara un Ronnie Wood que cumplía 75 palos y es un hito porque, ya se sabe, estos conciertos están medidos al segundo. La explosión final llegó cuando, pasadas las 23.30 horas, precisamente con 'Miss You', el trío se acercaba al extremo del escenario y el público coreaba «Uh, uh, uh».

Varios momentos de la actuación de los Rolling en Madrid.

Antes sonaban canciones como 'Street Fightin Man', '19th Nervous Breakdown', 'Sad Sad Sad', 'Tumbling Dice', 'Beast of Burden', 'Living In a Ghost Town', 'Happy' y 'Slipping Away'. Aferrados a su Les Paul y su Telecaster, Wood y Richards marcaron el ritmo de un concierto vibrante, disfrutón pero también poco arriesgado. Hubo envites de Jagger al público, al estilo Mercury, y un blues hacia el final sencillamente espectacular -a veces bastaba con subir el volumen de las guitarras para que el estadio se viniera abajo-.

«Sois el mejor público», concedía Jagger con verdad. La reacción cuando sonaron 'Start Me Up', 'Paint In Black', 'Sympathy For The Devil' -el escenario se volvió rojo, simulando las llamas del infierno- lo confirmó. Unos minutos más tarde, 'Gimme Shelter' y '(I Can't Get No) Satisfaction' cerraban un concierto apoteósico. Jagger ya no es un saltimbanqui, ni Wood, ni Richards, pero qué más da. Lo importante siempre fue la música y de eso los Stones son unos maestros.