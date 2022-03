Los Rolling inician en Madrid su gira europea: en el Wanda el 1 de junio

Los Rolling Stones han confirmado que tocarán en Madrid el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Las entradas para el concierto aún no están a la venta, pero ya hay plataformas que animan a registrarse para avisar de cuando estén a disposición del público. En principio, el concierto de Madrid será el único en España, dentro de su próxima gira europea, que arrancará en el Wanda y recalará en otras ciudades como Milán, París, Múnich, Ámsterdam o Londres.

La última vez que Mick Jagger y compañía actuaron en Madrid fue en 2014, precisamente en el estadio Santiago Bernabéu como parte de '14 on Fire Tour'. A esta nueva visita, el grupo llegará con la ausencia del batería Charlie Watts, que falleció el pasado mes de agosto a los 80 años tras más de medio siglo de carrera en sus filas.

Después de 8 años sin tocar en Madrid, los Rolling inician el 1 de junio su gira europea 'Sixty' en la capital española, con la que celebran sus 60 años sobre los escenarios, un hito que pocos artistas han logrado.

La banda más longeva y duradera de la historia del rock cuenta con un palmarés difícil de igualar: 25 álbumes, 32 sencillos posicionados entre los más famosos de la música y con más de 250 millones de copias vendidas en todo el mundo. Grandes éxitos como 'Gimme Shelter', '(I Can´t Get No) Satisfaction', 'Angie', o 'Start Me Up' son clásicos que no dejarán jamás de escucharse y que en junio harán vibrar a los miles de espectadores que, a buen seguro, abarrotarán el estadio colchonero.