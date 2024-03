Roban en Toledo la segunda talla más pequeña de la Virgen en España

Los 1.100 habitantes del pequeño pueblo de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) han perdido su bien más preciado: la talla policromada de su patrona, la Santísima Virgen del Águila, del siglo XII, que ha sido robada de la ermita donde se encontraba, en un cerro a las afueras de la localidad. Se trata de la segunda talla de la Virgen más pequeña de España, de tan sólo 8 centímetros.

Los ladrones tan sólo han tenido que derribar la puerta de la ermita del siglo XVI donde se guardaba. «Desde el ayuntamiento mostramos nuestra mayor indignación y tristeza por este acto vandálico y por el robo de lo más sagrado que poseemos, que ha traspasado todas las barreras de respeto y sensibilidad humana», ha indicado el alcalde de este pueblo, Luis Celestino de la Vega, que también ha hecho un llamamiento «a la solidaridad humana para que, en caso de que alguien haya visto algo sospechoso recientemente, lo comunique urgentemente a las autoridades porque no podemos sentir mayor dolor y tristeza». Según los historiadores, su reducido tamaño no era algo casual: durante la Reconquista era fácil de esconder en caso de batalla con las tropas musulmanas.

Crimen sin resolver

Se da la circunstancia de que la talla más pequeña de la Virgen de cuantas existían en España también fue robada. La Virgen del Cristal (Virxe do Cristal), conocida también como «La Pequeñita» (A Pequeniña), del siglo XVII, de unos cuatro centímetros, fue sustraída en marzo de 2015 en Celanova (Orense), y desde entonces se desconoce su paradero y tampoco se sabe quién pudo ser el autor del delito. En aquel robo, cometido en la casa rectoral, el párroco que la guardaba -sólo salía a su santuario para alguna ceremonia religiosa-, Adolfo Enríquez Méndez, de 77 años, murió asesinado a causa de un fuerte traumatismo craneoencefálico. Tanto la Virgen del Cristal como la Santísima Virgen del Águila tienen difícil salida en el mercado negro de piezas artísticas e históricas debido a su peculiaridad y fama. De hecho, la popularidad de la Virgen del Cristal se acrecentó en el siglo XIX a raíz de una composición de más de mil versos del poeta Manuel Curros Enríquez, nacido también en Celanova, titulada «A Virxe do Cristal» y publicada como parte de la obra «Aires da miña terra», donde cuenta una historia de dos enamorados del siglo XVII –Rosa y Martiño- en la que la Virgen intercede para reponer el honor de la enamorada, cuyas virtudes habían sido calumniadas y puestas en duda por otro pretendiente a quien Rosa no había correspondido.