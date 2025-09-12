Los ritmos de Brasil llegan a Las Palmas de Gran Canaria con Mônica Salmaso, Guinga y Teco Cardoso dentro del Festival Tensamba Los tres artistas, referentes de la música brasileña, actuarán el próximo 18 de septiembre en el Parque Doramas de la capital grancanaria con entrada gratuita

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:46 Compartir

Los artistas de Brasil Mônica Salmaso, Guinga y Teco Cardoso serán los grandes protagonistas del Festival Tensamba que, el 18 de septiembre, traerá a Las Palmas de Gran Canaria los ritmos y la cultura brasileña con estas tres actuaciones musicales que tendrán lugar en el Auditorio Parque Doramas.

Esta experiencia musical llevará a los asistentes a un viaje sonoro hacia Brasil, con la fuerza escénica de Mônica Salmaso, una de las voces femeninas más reconocidas del país; la riqueza de ritmos tradicionales como la samba y el frevo de Guinga, y la sofisticación de los sonidos instrumentales de inspiración jazzística de Teco Cardoso.

De esta manera, la XXII edición del Festival Tensamba reafirma el compromiso del festival de unir Brasil y Canarias a través de la música y la cultura, ofreciendo al público una experiencia única que combina excelencia artística, tradición y contemporaneidad.

Tres figuras imprescindibles de la música brasileña

Mônica Salmaso destaca como una de las voces más influyentes en la música popular de Brasil. Desde una edad temprana, su voz excepcional abrió las puertas a proyectos significativos, tanto en el ámbito discográfico como en la televisión brasileña. Cuenta con más de diez álbumes en solitario y más de sesenta colaboraciones con otros artistas.

Guinga es conocido por ser un virtuoso guitarrista oriundo de Madureira, uno de los barrios populares de Río de Janeiro. Guinga es reconocido por su maestría en el instrumento y su habilidad para abordar con maestría géneros como el choro, samba, baião y frevo.

Teco Cardoso es saxofonista, flautista y productor musical, considerado una de las grandes figuras de la música instrumental brasileña. Integrante de grupos emblemáticos como Pau Brasil y cofundador del sello Núcleo Contemporâneo, ha colaborado con artistas como Edu Lobo, Dori Caymmi, Joyce o João Donato. Su estilo combina jazz y música brasileña con un lenguaje propio y profundo, reconocido con premios como el Grammy y el Sharp de Música.

La velada dará comienzo a las 20:00 horas e incluirá las actuaciones de los tres artistas de forma totalmente gratuita.

Tensamba XXII · 2025

Tensamba celebra este año su 22ª edición, consolidado como el gran referente de la música y la cultura brasileña a nivel nacional e internacional. Dos décadas de trayectoria avalan un proyecto que ha sabido evolucionar, expandirse y mantener vivo el vínculo entre Brasil y las islas a través de la música y el arte.

La programación de este año se desarrollará entre septiembre y noviembre, con actividades en casi todas las islas del archipiélago canario, y con presencia en otras ciudades españolas como Madrid, Salamanca y, por tercer año consecutivo, Mallorca. A nivel internacional, Tensamba ya ha iniciado acciones OFF en Tokio, Río de Janeiro, y Estocolmo, fortaleciendo su proyección global. Y volverá a Cabo Verde en octubre.

Por sus escenarios han pasado auténticas leyendas de la música brasileña como Gal Costa, João Donato, Yamandu Costa, Bebel Gilberto, Maria Rita, Fabiana Cozza, Toninho Horta, Toquinho, Roberto Menescal, Joyce, Adriana Calcanhotto, Carlos Lyra, Hamilton de Holanda, Ed Motta o Paquito D'Rivera, entre muchos otros. En su XXI edición, el festival desarrolló más de 85 actividades en 22 ciudades de 5 países, siempre con Canarias como epicentro.

La programación completa de la XXII Edición del Festival Tensamba está disponible en la web y las redes sociales de Tensamba.