Ricardo Darín aguarda «entusiasmado» su inminente estreno en los escenarios de Canarias «Nunca he visitado las islas y me han hablado mucho de las similitudes entre los canarios y los argentinos. Iniciar la gira de 'Escenas de la vida conyugal' en Gran Canaria me tiene emocionado»

El próximo día 30 de marzo el actor argentino Ricardo Darín subirá nuevamente a un escenario, tras dos años de parón por la pandemia, y lo hará en el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, en el inicio de la gira 2022 de 'Escenas de la vida conyugal', obra maestra de Ingmar Bergman basada en la película del genial director sueco, junto a la actriz Andrea Pietra y bajo la dirección de Norma Aleandro.

En su domicilio de Buenos Aires, vía telefónica, Ricardo Darín atendió gentilmente la llamada de CANARIAS7 y mostró de entrada su «entusiasmo» por este estreno en las islas. «Será la primera vez que esté en Canarias. Estoy muy ilusionado. Siempre por cuestiones de trabajo o de agenda nunca tuve la oportunidad. Tengo amigos canarios y me han hablado muy bien de esa tierra, pero nunca pude ir, por lo que ahora iniciar la gira en Canarias es algo fantástico para mí, y me tiene emocionado. Más allá de hacer nuestro trabajo y de conocer nuevos lugares, lo más excitante es tener contacto con la gente del lugar, porque es lo que te da el verdadero pulso y color de la zona. No soy una persona muy turística, pero sé apreciar la belleza del lugar, pero lo que me mueve a volver a un lugar es el contacto con la gente, ese ida y vuelta. Mis amigos canarios me han hablado de la similitud existente entre los canarios y los argentinos y me tiene entusiasmado por la incertidumbre este inicio de la gira». destaca.

En 'Escenas de la vida conyugal', los espectadores verán a Juan y Mariana (Darín y Pietra) en una serie de situaciones en las que enseñan distintas etapas de su matrimonio y que continúan después de su divorcio. Escenas cotidianas, divertidas o dramáticas que siempre resaltan la condición humana. Todas ellas con una fuerte presencia del amor y con las que cualquiera puede identificarse.

Ricardo Darín y Andrea Pietra interpretarán 'Escenas de la vida conyugal' en el teatro Cuyás del 30 de marzo al 3 de abril, en el inicio de una gira que los llevará con posterioridad a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Darín no se sube a un escenario desde finales de 2019, por lo que este arranque de la gira 2022 en el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria lo hace aún más especial. «Llevamos dos años interrumpiendo la gira y tengo muchas ganas de volver al escenario. En mi caso, el escenario es la actividad que más felicidad me produce. Es un encuentro con la gente, todo bajo el mismo techo, contando una historia, en persona. Con los huesos ahí sobre el escenario, que es lo que a mí me gusta», destacando que «Andrea y yo estamos ensayando de nuevo para tener la función bien afinada como la teníamos en nuestras últimas representaciones. Será muy excitante, sin duda», afirma.