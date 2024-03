El retorno de 'Eragon'

Hace 20 años, un casi adolescente que se vestía de caballero medieval en las presentaciones publicó una saga que agitó el panorama de la novela juvenil. Christopher Paolini (Los Ángeles, 1983) es el autor de la tetralogía 'Eragon', que ha vendido más de 140 millones de libros en todo el mundo y un millón en España. Inspirado en las obras de J. R. R. Tolkien y Frank Herbert, Paolini imaginó un mundo de dragones y brujas que conquistó a los lectores.

Ahora, tras una década en la que ha pulido borrador tras borrador para recuperar el espíritu original, el autor retoma la serie con un nuevo libro, 'Murtagh', editado, como toda la colección, por Roca Editorial. Vuelven aquellos personajes y pocas cosas han cambiado. Bueno, alguna sí. «Echo de menos mi sombrero medieval. He perdido una tachuela y no me lo he podido poner», bromea.

Nada es común en la vida de Paolini. Aunque nació en California, se crió en una casa junto al río Yellowstone en el Estado de Montana, y allí, aislado de la civilización y rodeado de la naturaleza más virgen de Estados Unidos, comenzó a soñar con otro tipo de civilización que compartía con su realidad cotidiana una naturaleza salvaje, llena de animales y vegetación, casas antiguas y grandes superficies de agua. «Yo leía mucho y en casa no teníamos ni internet ni televisión, así que escribir era la mejor manera de pasar el tiempo», recuerda Paolini, que no fue al colegio, sino que se educó en casa. «En mi país, la escuela no funciona para todo el mundo. Yo me saqué mi certificado estudiando junto con mis padres, y eso también me hizo ser diferente», cuenta.

164 semanas

Paolini comenzó a escribir 'Eragon' con 15 años y a los 20, ya estaba en la lista del New York Times de los libros más vendidos, donde permaneció 164 semanas. «Lo más importante del éxito de mis libros es que sirvió para cambiar la situación económica de mi familia. Hasta ese momento vivíamos con estrecheces y comíamos lo que cultivábamos. El dinero de los libros ayudó en casa», asevera Paolini, que celebra la aceptación de las sagas fantásticas, desde la 'Odisea' hasta 'Harry Potter'. «La fantasía es nuestra forma de ficción más antigua y sigue atrayendo a los seres humanos porque ahonda en los asuntos más importantes, en la aventura, en el amor, en la venganza. Y además, son extremadamente divertidas», reseña.

En 2006, 'Eragon' tomó otra vida y se convirtió en una película que protagonizó, entre otros, Jeremy Irons. Aunque fue bien en taquilla (recaudó más de 230 millones de euros), recibió críticas muy negativas y tampoco dejó satisfecho a Paolini. «Fue útil porque acercó la saga a muchos nuevos lectores y hubo gente que lo disfrutó a su manera, pero era una versión del director (Stefen Fangmeier) no muy fiel a los libros», señala el escritor, que ahora se quiere resarcir participando como productor ejecutivo en una serie que prepara Disney+ sobre la saga.