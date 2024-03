Resucita la guitarra de Led Zeppelin

Los arpegios de 'Stairway to heaven', una de las canciones más famosas de Led Zeppelin, resuenan unidas al recuerdo de un rockero que tocaba con una guitarra de dos mástiles. Uno con doce cuerdas, para las partes melódicas, y otro de seis, para los solos y las quintas distorsionadas del desenlace. Ese instrumento doble lo comenzó a tocar Jimmy Page a finales de los sesenta y ahora, medio siglo después, supervisa personalmente una nueva producción de aquel modelo.

Su fabricante original, Gibson, saca a la venta 50 guitarras que reproducen la que construyeron en 1969, conocida como 'doubleneck' (doble cuello). Es una «edición de coleccionista» que vienen firmadas por Page, compositor de la banda junto al cantante Robert Plant, y que cuesta unos 55.000 euros. El precio incluye el certificado de autenticidad, púas, correas, el estuche y un soporte especial, pero no el envío a España. La promoción asegura que el guitarrista del Zeppelin no sólo colaboró «estrechamente» con la producción sino que tocó cada una de esas guitarras, cuyo nombre oficial es 'EDS-1275'.

Con un cuerpo inspirado en la popular serie de 'SG', esa guitarra única también dio el sonido para otros grandes temas de la banda, como 'The song remains the same', 'The rain song', 'Celebration day' o 'Tangerine'. La última vez que la utilizó Page en público fue el año pasado, en un breve concierto en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Ahora bien, aunque siempre tocaba 'Stairway to heaven' con la Gibson doble mástil durante la gira del álbum 'Led Zeppelin IV', grabó esa canción con otra guitarra, una Fender. En total, la banda ha vendido más de 300 millones de discos desde su fundación en 1968.

En los nuevos «clones» de la doble mástil de Page los luthiers utilizaron una técnica de «envejecimiento ultraprecisa» para que suene como la original. Escaneada en 3D, la construcción se hizo con madera de caoba pintada en color 'cherry' (cereza) y tiene las pastillas que reproducen las de la época, llamadas 'custombucker'. Los productos salen de la sede original en Nashville, de Gibson, que cumple 130 años elaborando instrumentos musicales.

Aunque Gibson inventó las guitarras dobles diez años antes, Page la «redefinió», asegura el director de Gibson, César Gueikian. «Siendo el principal compositor musical de Led Zeppelin, Jimmy aprovechó sus inspiraciones de blues y folk para orquestar el sonido de rock pionero. Se convirtió en la firma de la banda y revolucionó el rock en todas las variaciones que vinieron en el futuro». Las escaleras al cielo son dobles.