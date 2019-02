¿Respeta Canarias la condición humana de sus momias guanches?

En Canarias nadie reclama los restos de sus antepasados, como si ocurre en otras culturas a lo largo y ancho del planeta. La pervivencia genética de los indígenas en la población actual es indiscutible, pero no así la cultural, que es inexistente. Con este punto de partida, el doctor en Historia y profesor de la ULL, José Farrujia, abre un debate, que antes que él ya abordaron, entre otros, el antropólogo Fernando Estévez, sobre si el discurso museístico establecido, en el que las momias y restos óseos de los guanches [como genérico de aborigen de las islas] son tratados como objetos culturales, es ético y moralmente aceptable en pleno siglo XXI.

La reflexión a la que invita Farrujia coincide con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de patrimonio cultural de Canarias, que esta semana se ha debatido en ponencia. El proyecto que el Gobierno llevó al Parlamento cataloga (igual que la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999 que pretende reformar) como «objetos muebles» a «todas las momias, fardos y mortajas funerarias», categoría que comparten con «cerámica», «ídolos y pintaderas». Esto, a juicio de Farrujia, perpetúa «la visión del patrimonio como fetiche», y plantea cuestionarse si así se «respeta la condición humana de las momias y restos indígenas». «¿Por qué sólo se exhibe al indígena canario en los museos, y no al conquistador? ¿Acaso porque sus restos son profanos y no proceden de un camposanto? ¿Acaso porque la momia pertenece a una cultura más exótica? ¿Acaso porque no tiene voz en la Canarias contemporánea?», se pregunta.

Su invitación a la reflexión ha llevado a que CC enmiende su propia ley para modificar el artículo 87 sobre bienes arqueológicos de interés cultural y que momias, fardos, mortajas funerarias y restos antropológicos se consideren «bienes muebles con especial sensibilidad». La enmienda, dice el director general de Patrimonio Histórico del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Clavijo, «incorpora alma» a la futura ley porque obligará a «tratar con exquisito respeto a los restos humanos».