Morad acepta una condena de dos años de prisión por incitar a desórdenes públicos

El rapero Morad ha sido condenado este miércoles a dos penas de cárcel, de un año y seis meses y otra de medio año, por los delitos de incitación a los desórdenes públicos y atentado con uso de instrumento peligroso.

El cantante se ha sentado en el banquillo de los acusados por los disturbios ocurridos en 2021 durante la grabación de un videoclip. El juicio, no obstante, no se ha celebrado, ya que la fiscalía y la defensa del cantante han llegado a un acuerdo. El rapero ha reconocido los hechos que se le imputaban y se ha conformado con la pena sentenciada, que le permite eludir la entrada en prisión. El cantante de música urbana se enfrentaba a siete años de cárcel, a tres años y medio por cada uno de los delitos por los que estaba acusado. La vista apenas ha durado 15 minutos. La fiscal y la defensa han anunciado el acuerdo que ha supuesto la suspensión de la pena porque ha reparado todos los daños. La suspensión está condicionada a no delinquir en dos años.

En 2021, Morad estaba grabando un videoclip en L'Hospitalet. Participaban unas 150 personas, que hacían de figurantes. Ante las quejas de los vecinos por el ruido, acudió la policía municipal. Los agentes fueron recibidos con lanzamientos de piedras y huevos. «Si seguís apareciendo en la plaza, esto acabará mal», les espetó Morad a los agentes, según recogía el escrito del fiscal. La acusación pública calculó que los desperfectos en seis coches policiales costaron en total 2.041 euros. Esta misma cantidad figura en la condena en concepto de responsabilidad civil, aunque ya la consignó, lo que le ha valido de atenuante por reparación del daño. El rapero tiene antecedentes de problemas judiciales. En 2022, fue juzgado por un intento de robo en un domicilio. Fue absuelto. Además, fue condenado por conducción temeraria.