La RAE avanza a hombros del gigante de la inteligencia artificial El Observatorio de las Palabras 'filtra' un millón de expresiones al día en busca de neologismos y voces que no están en el diccionario

Miguel Lorenci Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

En 2019, la Real Academia Española (RAE) se subió a hombros del gigante de la inteligencia artificial. La tricentenaria institución sabe que debe seguir encaramada ahí para impulsar y garantizar el futuro del español en la vertiginosa era de los algoritmos, las plataformas y las aplicaciones para poder fijar, limpiar y dar esplendor 'digital' a nuestro idioma.

Para ello modifica y potencia las herramientas digitales del sistema LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), feliz sigla que alude a la princesa galáctica. Entre ellas, un Observatorio de las Palabras capaz de 'filtrar' un millón de expresiones al día, y sistemas de verificación lingüística para detectar errores ortográficos, léxicos y gramaticales y cotejar, jugando, las variaciones del español en el mundo.

«La inteligencia artificial no es una opción o un capricho. Es una necesidad; una aliada indispensable para preservar, estudiar, defender y proyectar la lengua española hacia el futuro en el universo digital», deja claro el director de la docta casa, Santiago Muñoz Machado.

Ha pilotado un titánico esfuerzo digital en el que se han invertido casi cinco millones de euros y «más que necesario» para el futuro del idioma que hoy hablamos 600 millones de seres humanos. En breve sus herramientas estarán a disposición de todos los hispanohablantes a través de la página web de la RAE.

«Seguiremos subidos a hombros de ese gigante de la IA para avanzar desde ahí, que es hoy un compromiso de la RAE», dijo Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital, cuya aportación ha sido crucial. Aleida presentó las cinco renovadas herramientas de LEIA que facilitarán ese camino en la era digital junto a la experta y directora del proyecto, Asunción Gómez-Pérez.

Alojada en una nube privada, la plataforma LEIA integra un Observatorio de Palabras del Español que detecta neologismos, derivados, tecnicismos, regionalismos y extranjerismos. La IA aporta capacidad para analizar un millón de formas y expresiones diarias en prensa, redes sociales, blogs, boletines y muchas otras fuentes. Detecta palabras que no están registradas en el Diccionario de la lengua española (DLE) –como 'random', 'juernes', 'youtuber' o 'pódcast', por ejemplo– cuyo uso pueda suscitar dudas a los hispanohablantes.

Otra parte del renovado proyecto LEIA es un sistema de consultas lingüísticas que recopila las dudas y preguntas que llegan a la RAE a través de su página web y de la red social X. La IA las clasifica automáticamente según su categoría léxica, morfológica o sintáctica, reduciendo los tiempos de respuesta de los lingüistas de la RAE. Si el sistema no puede dar respuesta concluyente, el usuario recibirá la explicación de manera «personalizada» de los lingüistas de la RAE, por lo que no se trata de un «chatbot», destaca la RAE.

Un sistema de verificación lingüística automática incluye la detección y clasificación de errores ortográficos, léxicos, sintácticos y morfológicos que se analizan al introducir un texto. Sin realizar nunca correcciones automáticas, ofrece sugerencias de corrección y las explicaciones mediante enlaces a la doctrina académica.

El Recopilador de la Diversidad Lingüística del Español compara variedades lingüísticas de las distintas áreas geográficas del español. Permite captar y analizar de forma masiva información lingüística de los hispanohablantes mediante juegos o retos.

'Datones'

Para trazar esta radiografía de la rica diversidad de nuestro idioma se ha creado una sección interactiva para que los hablantes informen sobre el uso que hacen del idioma. Mediante una intuitiva interfaz el sistema plantea preguntas, llamadas retos, para los que presenta una palabra, un texto, una imagen o un audio. ¿Dónde has aprendido a hablar español?, pregunta este sistema que la RAE ha probado con 'datatones' (maratones de recopilación de datos) y con mil quinientos niños de quinto de primaria.

También se ha creado un archivo digitalizando las llamadas 'fichas de puntos rojos', papeletas lexicográficas de «gran valor» que designan la primera documentación que se tiene de cada palabra.

Acceso libre

Las potentes y renovadas herramientas las usan ya en su trabajo diario los equipos de la RAE y «en breve» las podrá utilizar de forma libre y gratuita toda la comunidad hispanohablante a través de la web de la RAE, según explica la institución sin comprometer una fecha.

«La RAE ha sido una de las primeras instituciones culturales del mundo en reconocer la necesidad de integrar la inteligencia artificial en la tarea lingüística y por eso tenemos un lugar de privilegio. No podemos concebir nuestro trabajo sin ella. Es una aliada indispensable para preservar y proyectar la lengua española», reiteró Muñoz Machado que logró implicar en el empeño a las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Telefónica o AWS.

«Nuestra lengua debe estar viva no solo en los libros, sino también en los algoritmos en las plataformas y en las aplicaciones», afirmó Aleida Alcaide.