Queralt Lahoz: «Me conozco mejor con la música»

El largo parón primero y las restricciones de aforo después han sido un quebradero de cabeza para los grupos y cantantes que son conscientes de que en los directos residen gran parte de su valía. Ahora que los festivales vuelven por sus fueros artistas como la catalana Queralt Lahoz, una de las revelaciones musicales de los últimos años, se encuentran como pez en el agua.

«El directo es mi fuerte. Lo trabajo mucho. Busco que sea algo muy elaborado, cuidado al detalle. Este lunes nos hemos puesto a preparar los directos de los próximos meses. Puedo llegar a estar mucho tiempo trabajándolo para que quede como me gusta. Para mí implica una preparación física y también visual», confiesa por teléfono la artista que será una de las atracciones de la primera de las tres jornadas del Mojo Music Festival, que se celebra los días 20, 21 y 22 de mayo en la capital grancanaria.

Queralt Lahoz. / c7

La cantante de Santa Coloma de Gramanet aterriza con una novedad muy reciente bajo el brazo. Se trata de su canción 'Blade', donde el afrobeat y el trap van de la mano. «Empecé escribiendo una canción de amor, pero pronto vi que iba a abordar dos mundos. Y es que existen dos Queralt que a veces se enfrentan y otras se abrazan. Todas las personas tenemos una parte buena y otra mala. Yo parto de la base de que soy muy autoexigente y esa parte no permite fallar y oprime a mi otro lado», confiesa.

El origen de 'Blade'

Para este tema que aborda los ángeles y demonios que emergen en la vida de todos, Queralt Lahoz admite que el apartado musical cobró forma tras mucho análisis y pruebas. « Salió casi todo de forma natural, pero sí que es cierto que le he dado muchísimas vueltas. Nunca acababa de estar feliz y por eso me freno. Aposté por sonidos más sucios y estridentes. Es que me gusta jugármela con cosas que no están a la orden del día. Mi apuesta consiste siempre en arriesgar. La letra es claramente de amor, donde me quiero y a la vez no me quiero, por lo que es dura», admite por teléfono.

Su álbum de debut 'Pureza' (2021) fue un pelotazo y puso a Queralt Lahoz en boca de los apasionados del hip hop, el rhythm and blues y los ritmos latinos. «Si me pongo a valorar mi vida y a pensar en qué punto estoy, me entra ansiedad. Antes era menos consciente de esto, pero ahora estoy mucho más concienciada con todo lo que sucede a mi alrededor. De ahí que en 'Blade' hable de que todos tenemos una parte oscura, que no significa que seamos malas personas. Lo que pasa es que todos tenemos sombras, cosas que nos pesan», explica la cantante.

Dispuesta a experimentar

Para ella, la música es mucho más que un oficio. «Me gusta mucho investigar, meterme en el estudio para probar cosas y preparar los directos. Entre otras cosas porque me ayuda a conocerme a mí misma. Me conozco mejor en la música, me ayuda porque yo soy un misterio para mí misma», dice quien reconoce que tiene muchos amigos en el archipiélago canario.

«No paro de trabajar, no soy conscientes de muchas cosas, sigo currando igual que siempre pero sigo siendo pobre», dice entre risas.

«Estoy muy feliz por la buena crítica y el recibimiento de la gente que ya ha escuchado 'Blade'. La canción la he hecho con mucho amor, es muy orgánica y con ella he buscado más la raíz que lo sintético y electrónico», asegura quien no adelanta una fecha concreta para la publicación de nuevos sencillos ni de su segundo álbum.

El programa de los tres días

La sesión del día 20 de mayo del Mojo Music Festival, en el Parque Litoral del Rincón, arrancará a las 19.00 y culmina a las 04.00 horas. Actúan, por este orden, Fuckin'4 Factory (dj set), D'Local Groove, Francisco el Hombre, Queralt Lahoz, Ls Ratas y Operä Party (Umami y CRKS290).

El sábado, día 21, en el mismo horario, será el turno de Modo Rakune, Alberto&García, Rupatrupa, Los Estanques, Serial Killerz y Mr Paradise.

El domingo culminará, entre las 11.00 y las 20.00 h oras, con djs, Machango, Piedraviva, Dj's Mojo Stars, TBC, Los Vinagres y La Nueva Tralla Canalla. La organización ha dispuesto un abono para los tres días.