Puerto Candelaria promete poner a bailar hasta a las palmeras del Parque Doramas

Puerto Candelaria, quizás la banda más popular e internacional de Colombia actualmente, ofrecerá un único concierto el día 26 de junio, a las 12.00 horas, sobre el escenario del Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas de la capital grancanaria, en el marco de la programación de la iniciativa 'Música en el Parque', dedicada a las propuestas musicales multiculturales impulsada por la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El grupo, que obtuvo hace dos años el Latin Grammy al Mejor Álbum de Cumbia por su trabajo 'Yo me llamo cumbia', es una innovadora y explosiva banda que desde hace dos décadas está considerada una pieza fundamental en el movimiento que redefinió la industria musical de los últimos años en Latinoamérica junto a Chocquibtown y La mojarra eléctrica, y uno de los máximos representantes internacionales de la nueva música que se produce en Colombia que ha ejercido una notable influencia en las nuevas generaciones de creadores de su tejido cultural.

La banda de Juancho Valencia ya sorprendió el año 2019 una víspera de San Juan en la playa de Las Canteras, compartiendo escenario con Ketama y los canarios Última llave. El día 30 de junio Puerto Candelaria repetirá concierto en Tenerife y el 2 de julio en la isla de Fuerteventura, dentro del cartel del FEM.

El Sargento, al frente

Liderada por la cabeza privilegiada e inagotable de Juancho Valencia (El Sargento) y la cantante Catalina Calle (Catt), la banda ha venido ofreciendo en los últimos veinte años un audaz viaje sonoro por géneros y estilos como la cumbia, rock, ska o chucu chucu, en los centenares de conciertos ofrecidos en festivales, mercados culturales y muestras artísticas más importantes de Europa, Asia, Norte y Suramérica.

Su puesta en escena cargada de humor, baile y mucha diversión, contagia de inmediato al público y su atrevida propuesta musical ha sido objeto de estudio en instituciones como el Berklee College of Music de Boston, el Conservatorio de Música de Rotterdam o el de Beijing.

Desde el 2000

Puerto Candelaria, fundada en el año 2000 por el dos veces ganador del Latin Grammy y en cinco ocasiones nominado, el productor, compositor y arreglista Juancho Valencia, ofrecerá en su concierto del Parque Doramas un variado repertorio integrado por los temas de sus nueve trabajos más populares editados hasta la fecha como ' Amor y deudas', 'Cumbia rebelde', 'Senderito de amor', 'Yo me llamo cumbia' o 'Amor fingido', a los que se sumarán algunas piezas de su último disco, 'The secret of the shadow', en los que figuran reconocidos standards del género jazzístico.

La banda llega a Gran Canaria con Juancho Valencia y Catalina Calle como cantantes, Diego Vanegas al piano, Eduardo González al bajo, Carlos Didier a la percusión, Lucas Tobón al saxo alto y Juan Esteban Rúa al trombón.

La coctelera del Sargento no cesa de agitarse. En ella se mezclan los géneros modernos urbanos con el bambuco, el jazz con la música chocoana, el mambo, la cumbia y el bolero, aunque desligada de la consabida homogeneidad latina para expresar, a su modo, aquello de lo que, desde su punto de vista, carece la música latina actual: sofisticación para integrar y lograr diversas sonoridades que representen el sentimiento peculiar de una sociedad a través de lo que él denomina 'neotropicalismo'.

A los que les fascina el 'meneo sonoro' no deberían perderse el directo de Puerto Candelaria, esa agrupación que él define como el macondo de los sonidos donde todas las combinaciones son posibles. Quizás también por ello son muchos los que han querido trabajar con Juancho Valencia, desde Calle 13 a Óscar de León, pasando por Chelo La Cabra, Gilberto Santarrosa o incluso marcas comerciales como Adidas, Red Bull o Budweiser.

Asimismo, la resistencia cultural y lucha por un mundo mejor que encarna Puerto Candelaria ha sobrepasado los límites de la música, siendo creadores del Primavera Fest, el primer festival de entretenimiento sostenible para la familia en Colombia.