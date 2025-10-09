El Premio Nacional de Circo 2025 viaja a Galicia con Pistacatro El jurado reconoce a la compañía por su innovación y su impacto en la escena circense durante dos décadas de trayectoria profesional

La compañía gallega Pista Catro Productora de Soños SL, conocida como Pistacatro, ha ganado el Premio Nacional de Circo 2025 dotado con 30.000 euros, según ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Cultura. El jurado reconoce «su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma, con importantes hitos en 2024 como la gira de 'Drop', un montaje sorprendente con un lenguaje propio, y la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares', en el que fusionan la música y el circo, un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional».

Además, el jurado añade que «como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación. En su trayectoria cabe destacar además su innegable contribución a la divulgación y la investigación del género en el marco de las Jornadas D10!, que impulsan desde hace una década».

El Ministerio de Cultura concede anualmente este galardón a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) para reconocer la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el extranjero.

Pistacatro es una compañía fundada en 2006 y liderada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belem Brandido y José Expósito. Es una de las productoras de circo más relevantes de las artes vivas en Galicia y distribuye sus propias creaciones, así como otras que nacen de la matriz creativa del proyecto Circonove o aquellas que consideran relevantes por su calidad e interés cultural.

Aitor Garuz es artista de circo y responsable de desarrollo de proyectos en Pistacatro. Se formó en la Circus Space de Londres y en la Escuela de Circo Carampa (Madrid). Trabajó en Inglaterra con la compañía galesa Nofit State, como actor, músico y malabarista en el espectáculo 'Inmortal', que giró por toda Europa y que recibió varios premios en diferentes festivales internacionales.

Pablo Reboleiro es el fundador de la compañía, para la que trabaja como actor, director y en el desarrollo de proyectos. Es un artista multidisciplinar gallego, formado en circo en The Circus Space, en teatro en Espacio Abierto y en danza en numerosos cursos internacionales.

Belem Brandido es responsable de la producción y distribución de Pistacatro, así como la gestión de proyectos y la comunicación. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y trabaja como 'freelance' en las artes escénicas y en la industria del cine desde hace 20 años.

Jose Expósito es el administrador, gerente y gestor de proyectos en la compañía. Licenciado en Biología por la USC, se formó también en Gestión de Organizaciones y Empresas Culturales con el Grupo Xabide en Vitoria-Gasteiz. Fue asimismo fundador de la sociedad LILITH Acción Social y Educativa S.L., donde trabajó en proyectos sociales desde la perspectiva de género. Es miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural.

