Premio para el facsímil de 'Las Rosas de Hércules Libro 1'

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador, comunicó este jueves a la Casa-Museo Tomás Morales de Moya la concesión del segundo premio en la modalidad de facsímiles a 'Las Rosas de Hércules, Libro 1', editado por el Cabildo de Gran Canaria.

Este reconocimiento se corresponde al concurso nacional que premia a los Libros Mejor Editados durante el 2021 y que se dan a conocer este año.

El jurado estuvo presidido por la propia María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y estuvo formado por: Ricardos Santos Muñoz, por la Biblioteca Nacional de España; Antonio Moreno García, por el Club de Gráficos Eméritos; Vanessa Comino Lorente, por la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España; Miguel Barrero Maján, por la Federación de Gremios de Editores de España; Antonio Roque Rivero Rodríguez y Ana Cristina Juan Gascón, como expertos en la materia, y Teresa Goizueta Ruiz, por el Ministerio de Cultura y Deporte.

El fallo

En su fallo, el jurado destacó del facsímil editado por el Cabildo grancanario que se trata de una «obra muy equilibrada y elegante, excelente combinación de colores».

En concreto, se apunta que se otorga este segundo premio a «'Las Rosas de Hércules, Libro I', de Tomás Morales Castellano; cubierta original de Néstor Martín Fernández de la Torre; guardas originales de José Hurtado de Mendoza; viñetas originales de Miguel y Néstor Fernández de la Torre; coordinación editorial de Pablo Cabrera Betancor y del Departamento de Ediciones; asesoramiento y documentación de Guillermo Perdomo Hernández y la Casa-Museo Tomás Morales; tratamiento digital de Sergio Hernández Peña«.

El reconocimiento recibido por este facsímil editado por la corporación insular grancanaria implica también que desde la Dirección general del Libro y Fomento de la Lectura se apoyará la difusión de 'Las Rosas de Hércules, Libro 1' en ferias como Liber, Fráncfort y Leipzig.

En las dos últimas formará parte de la exposición Best Book Desing from all over the World y tras la muestra quedará un ejemplar como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

Ganador salmantino

El primer premio recayó en el facsímil 'La tía Tula cumple cien años (1921-2021)', de Miguel Unamuno, que se acompaña de un prólogo a cargo de Luis García Jambrina, de 26 páginas, y que incluye la reproducción de un fragmento del manuscrito original del autor.

De este facsímil, editado por la Universidad de Salamanca, destaca el fallo del jurado que se trata de una «obra que se caracteriza por su gran fidelidad con la obra original ya que aparece de puño y letra la escritura de Miguel de Unamuno, dando una sensación real. Un excelente conjunto de presentación de la obra».

El tercer premio fue para ' Maxina ou a filla espuria', de Marcial Valladares Núñez; edición de Xesús Domínguez Dono; prólogo de Xosé A. Fernández Salgado; maquetación de Hayat Husein; digitalización do manuscrito realizada por Unayta, que fue editado por Editorial Galaxia con apoyo de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y con la colaboración de la Real Academia Galega.