El PP critica los impagos de la Sociedad de Promoción y la define como «un agujero negro»

La candidata del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, se comprometió este martes mediante un comunicado «a poner al día todos los pagos pendientes del Ayuntamiento nada más llegar al gobierno local, y en particular los de la Sociedad de Promoción que tanto daño está generando a promotores y agentes culturales de la ciudad».

«El cierre durante varios días del Castillo de la Luz y la Fundación Martín Chirino por las deudas contraídas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la propia Fundación que preside, es el broche a una política cultural basada en el gasto sin rigor y en la falta de apoyo a promotores y gestores culturales», sentenció Jimena Delgado.

En el comunicado, la candidata popular recordó que «lleva varios días advirtiendo que la principal carencia que todo el sector cultural de la ciudad le ha transmitido en los diversos encuentros que ha mantenido es el gran agujero negro en el que se ha convertido la Sociedad de Promoción y las enormes deudas que acumula con proveedores de servicios culturales. Pagar tarde y mal a las pymes y autónomos es el peor servicio que la Administración puede hacer para el sostenimiento del empleo y la economía local, algo que como alcaldesa pienso corregir nada más llegar», señaló.

«Un Ayuntamiento con millones de euros ociosos en los bancos, más de 330 millones hace unos meses, mientras la deuda con proveedores es enorme y las necesidades ciudadanas acuciantes es síntoma de pésimos gestores», aseguró Delgado.

«Aplicar transparencia total en Sociedad de Promoción, un registro público de facturación que todos los proveedores puedan contrastar, órdenes de pago en función de los servicios realizados por fechas correspondientes y procedimientos de licitación pública transparentes en el seno de esa empresa municipal, serán las tareas que desarrollaremos para que todos los promotores y gestores culturales se sientan correctamente tratados», enumeró.

Luzardo pide ceses

La también popular Pepa Luzardo, que durante esta legislatura ha sido muy crítica como concejala en la oposición con la gestión de la Sociedad de Promoción municipal, considera que a día de hoy solo hay dos soluciones ante el «agujero negro» en el que se ha convertido esta entidad. «Hay que cesar al gerente y a las dos concejalas, porque la situación es insostenible», lanzó quien figura como número dos en la candidatura del PP al Cabildo de Gran Canaria.

«El presupuesto no se respeta, van haciendo nuevas cosas y luego ya se pagará. Esto ha generado un enorme maltrato a las empresas y a los profesionales del sector, hasta el punto de que han hundido a algunos. No se trata de un problema burocrático, como dijo hace unas semanas Carolina Darias. Es una cuestión de gestión», aseguró.

Pepa Luzardo recordó que la Sociedad de Promoción tuvo «dos modificaciones presupuestarias el año pasado que ascendieron a casi cuatro millones de euros, dos para Cultura y otros dos para carnaval». «Les he pedido el listado de facturas impagadas a 31 de diciembre del año pasado y no me lo facilitan. Es inconcebible. La transparencia de la que presumen es ficticia, porque la mayoría de las cosas no las tienen colgadas en la página web y no facilitan información. Es totalmente opaca», denunció.

Los problemas con Intervención a los que atribuye los retrasos en los pagos la Sociedad de Promoción tienen un origen claro, según Luzardo. «Le han puesto un filtro. Desde Intervención les han dicho que hasta que no justifiquen cómo se gasta el dinero y a qué se destina, no acepta el siguiente. Es que el gerente paga a quien quiere, cuando quiere y como quiere. No se puede permitir que se abonen cosas que se desarrollan en noviembre cuando todo lo de los meses anteriores está sin pagar».

En la mañana de este martes, Pepa Luzardo acudió a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino para ver qué sucedía con los trabajadores de la empresa Power 4 Control. «Les han prometido que cuando haya nuevo contrato, los subrogarán, pero hasta que eso sea efectivo pasarán muchos meses. El gerente de la Sociedad de Promoción lo que ha hecho es contratar a otra empresa de forma temporal sin pedir los tres presupuestos previos. En concreto, ha contratado a Taquilla Canaria SL, la misma que vendía las entradas del carnaval. Un carnaval del que no dan las cifras de los gastos y las contrataciones», dijo.

Hay que recordar que la Fundación Chirino tuvo que cerrar el domingo y el lunes por los impagos de la Sociedad de Promoción a la empresa que Power 4 Control, que le suministra el personal de taquilla y las azafatas.