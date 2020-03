Viaje inmersivo y experimental con el fado

«Cuando empiezo a trabajar con alguien, lo que quiero es probar cosas, no tener miedo a hacerlo. No quiero vivir en una actitud marcada por decir que no se quieren probar cosas. Muchas veces, eres reacio a algo, pero lo pruebas y al final ves que funciona. Si no lo pruebas, nunca lo sabes», explica por teléfono el músico barcelonés sobre la actitud con la que encaró el proyecto que ha fructificado en el disco Lina_Raül Refree y que el próximo sábado, 28 de marzo, a partir de las 21.00 horas, presentarán en directo en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Al día siguiente repiten en el Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife.

Refree reconoce que siempre se deja llevar por lo que le dictan «la música y los sentimientos». «Tengo muchas deficiencias, pero tengo algo que he ejercitado mucho y es la capacidad para responder a las sensaciones cuando escucho algo. Así es como decido si me involucro o no en un proyecto. Hay gente que me gusta mucho, pero cuando me mandan cosas para empezar a trabajar... y veo que no me transmiten, entonces rechazo el proyecto», asegura por teléfono.

Llegó a este proyecto cuando Carmo Cruz, agente de Lina y productora del álbum llamó a su puerta. «Al ser vecinos, el fado es una música que había escuchado, claro. Había tocado alguno con Sílvia [Pérez Cruz], pero no lo tenía en mente. Ella fue la que tuvo la idea de que mi visión musical podía ser interesante con el fado. Fui sincero y en el momento en el que vino le dije que conocía muy poco del género, pero que me parecía un proyecto interesante», rememora.

Lina apunta por teléfono desde Lisboa que conocía el trabajo realizado por Raül Refree junto a Sílvia Pérez Cruz y con Rosalía para Los Ángeles. «Me gustaba su trabajo y pensé que podíamos hacer algo interesante con el fado. Pero reconozco que no sabía cómo podía salir. La conexión fue muy buena desde el principio. Nos entendimos perfectamente. La música es un lenguaje universal y tuve la suerte de que Raül conoce la emoción que una voz puede transportar. Sin saber las reglas del fado, se dejó llevar. Y es que la música es música...», subraya la lusa.

El artista barcelonés reconoce que desde el principio se sintió «completamente libre». «Lina ha sido la persona más abierta del mundo y se entusiasmó desde el primer momento. No entramos con la intención de romper con la tradición. Solo buscábamos dar una visión personal y darle a la melodía lo mejor para que brillara. Tuve la suerte de no tener limitaciones, ni por parte de ella ni por parte de nadie. Cuando apreté un poco a nivel experimental lo aceptaron. Es un disco realizado con mucha libertad», destaca.

Llegó a los ensayos con una imagen «preconcebida», que se plasmaba en una guitarra. «Comenzamos a probar y tenía la sensación de que no estaba mal... pero no era lo que buscaba. No sé como explicarlo. Fue una sensación epidérmica. Allí había un piano de cola, me puse a tocarlo mientras ella cantaba... y todo eclosionó. Fue pura sensación, la música nos dictaba eso», recuerda entusiasmado.

Sobre los escenarios de los auditorios de las dos islas capitalinas del archipiélago, Refree tocará el piano, un teclado y un sintetizador, mientras que Lina acompañará su voz con otro sintetizador en algunas temas. «Ha sido una experiencia muy agradable. Lo tocaba un poco cuando era pequeña, pero nunca se me pasó por la cabeza hacerlo en un concierto. Raül necesitaba tener más bajos y darle más intensidad a ciertos temas. En el disco ha tocado muchas cosas, pero como solo tiene dos manos, en los conciertos le ayudo», explica la fadista entre risas.

Lina es una institución musical la capital portuguesa. Canta «casi todos los días en el Fado Club», reconoce la artista. «La manera de enfocarlo fue clara. Ella cantata en el club más importante de Lisboa. Tiene una manera de cantar muy clásica y ortodoxa. Lo que hicimos es que se pusiera a cantar fados. Algunos sí que yo los conocía, pero otros, que finalmente grabamos, no los había escuchado antes. Yo no conocía las versiones originales de esos fados, lo que me permitió tener todo el territorio del desconocimiento para abordarlos a mi manera. A veces, ella me decía que no era el acorde que tocaba, pero yo le respondía que sonaba bien y así se generaba un nuevo paisaje musical», asegura Refree.

«Este proyecto ha supuesto un crecimiento muy grande. En el fado existen muchas reglas, tengo varios discos y he hecho algo de música clásica y de teatro musical. Pero estoy abierta a hacer cosas distintas que me hagan sentir realizada y con este proyecto lo he conseguido», dice Lina, a la vez que reconoce que este «enriquecimiento musical» lo aplica también cuando casi cada noche retoma en Lisboa su repertorio fadista tradicional.

Comenta que este género cuenta con una «tradición muy fuerte» en su país natal, donde está considerado «casi como una religión». Al ser un canto tan emocional, cada noche es diferente. «No estamos todos los días de la misma forma», reconoce. Esta característica fluye en los directos con Raül Refree. «Se puede decir que se trata de un concierto inmersivo. Tiene pocos parones y es muy abierto. Cada uno de los conciertos es muy distinto. Lina responde muy bien a lo de tocar cada noche distinto. Cada noche viajamos a un lugar diferente. Lo que aprendemos una noche lo aplicamos al concierto siguiente», asegura el polifacético músico y productor catalán, que reconoce que la iluminación tiene mucha importancia en estos directos.

Los dos están encantados con el álbum Lina_Raül Refree. ¿Tendrá una segunda entrega? «Me apetece hacer muchas más cosas con Lina. Es una idea que tenemos los dos. La gira que nos espera es muy larga. Será un largo viaje. Veremos dentro de un tiempo, porque a veces hay que descansar después de una gira tan larga...», responde Refree. La respuesta de Lina es clara: «Por mí, encantada de volver a trabajar con Raül».