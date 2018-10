Scorsese, uno de los nuestros

Sea o no cierto lo que cuentan de Wilder, se le perdona la crueldad porque lo cierto es que Martin Scorsese tiene entre sus muchos méritos haber creado un estilo visual propio que, a su vez, se alimenta de influencias diversas. Y no solo de los inestables manejos de cámara del cine europeo a partir de la Nouvelle vague , sino en gran medida de los patrones de la industria americana y, por supuesto, del neorrealismo y posteriores ismos del cine italiano.

Cuenta la leyenda que el genial Billy Wilder andaba algo molesto porque Martin Scorsese (1942) no lo mencionaba nunca entre sus grandes referencias cinematográficas y que cuando le preguntaron su opinión sobre las películas de éste, no se le ocurrió otra cosa mejor que contestar que sí le gustaban sus filmes, pero que le regalaría un trípode. La broma venía a cuenta del estilo de rodar de Scorsese, sobre todo en sus inicios, con esa cámara al hombro sin estabilizador que acompaña a los actores al modo de la escuela francesa contemporánea y que era todo un signo de ruptura del Hollywood más clásico.

«Las películas nos llevan a otros lugares. Nos abren las puertas y las mentes. Las películas son los recuerdos de nuestra vida»

Porque Scorsese es uno de los nuestros. Sí, la película del mismo nombre, pero también un director de colegas, con la habilidad de conseguir que los suyos se conviertan en los del gran público, ese que lo identifica con De Niro, Di Caprio, el propio Pesci y un elenco de técnicos entre los que destaca, por su fidelidad de años, la montadora Thelma Shoomaker.

Lo cierto es que cuesta encontrar entre los críticos especializados alguno que no incluya al menos un título de Scorsese entre las mejores películas de los últimos cuarenta años. Para elegir hay varias: Taxi Driver, Toro salvaje, Uno de los nuestros, La edad de la inocencia, Casino... Pero también hay fracasos, y algunos estrepitosos, como New York, New York o Kundun, películas más polémicas que meritorias –La última tentación de Cristo–, obras menores que vale la pena recuperar –Jo, qué noche! [al que puso el título en español habría que mandarlo a galeras al lado de Charlton Heston de por vida] y otras que pasaron en su día con más pena que gloria y que luego han sido reivindicadas porque quizás se adelantaron a su época –El rey de la comedia–.

Vayamos al principio: ¿cómo llega a ser Scorsese el gran director que es? Como otros muchos de su generación, de la mano de un productor que buscaba talento a bajo coste. Ese fue Roger Corman, que le brindó apoyo, como otra pléyade de directores en los inicios. Un Scorsese que venía de haberse alimentado en la infancia y adolescencia en el cine de su barrio en Nueva York viendo cine clásico al tiempo que asistía como espectador en vivo y en directo a la gran película de la vida: basta con ver Uno de los nuestros para entenderlo. Influido también por la industria televisiva, que ya había cambiado la forma de dirigir de los cineastas de la costa este en los años 70, Scorsese despunta primero con Malas calles y después da el campanazo con Taxi Driver (1976). El mérito se lo lleva siempre el director pero Taxi Driver no sería lo mismo sin Robert de Niro interpretando a un taxista en su particular descenso a los infiernos de quien se cree el justiciero de la ciudad y sin el guion de Paul Schrader. De las manos de ese genial escritor de cine, también metido a director, han salido alguna de las mejores historias del cine contemporáneo y Taxi Driver sin duda lo es. Quizás sobra el cameo del propio Scorsese pero lo compensa con creces habiendo convencido a un clásico del cine como el compositor Bernard Hermann para aportar la banda sonora.

El éxito encumbra a Scorsese y a su banda de amiguetes pero cuando se sube muy alto siempre hay posibilidad de sufrir mal de altura. Es lo que pasa factura rápidamente y lo hace porque, como él ha reconocido, digiere el éxito con compañías poco recomendables: alcohol y, sobre todo, cocaína. Y con la industria a sus pies dejándole hacer en New York New York, (1977) de la que se salvan los números musicales interpretados por Liza Minelli pero poco más.

Al margen del fracaso comercial y de contribuir a que las productoras cortasen las alas de los directores con demasiadas ínfulas creativas –bastante tenían con Michael Cimino y ya por esa época con Coppola y el batacazo de sus estudios Zoetrope–, New York New York enlaza con otra de las pasiones de Scorsese y también de sus contribuciones como cineasta: la música y su traslación a la pantalla. Pocos directores han filmado documentales sobre grupos, solistas o actuaciones con la solvencia de Scorsese, que lo hace además con un estilo propio en esas creaciones, pues el clasicismo de The Last Waltz tiene muy poco que ver con los montajes frenéticos de sus películas de ficción.

En los años 80 y 90 Scorsese vive su esplendor, tanto entre la crítica como entre el gran público y también con la industria, aunque Hollywood le regatea el Óscar como director y dárselo por un remake como Infiltrados (2006) es un flaco favor a su talento de creador.

En los 90 el director se permite además un lujo reservado a pocos: tocar con éxito palos tan diferentes como el drama de época (La edad de la inocencia), el thriller (El cabo del miedo), el cine negro (Uno de los nuestros) e incluso el biopic tirando a trascendental (Kundun).

Después, una vez consagrado, no siempre ha acertado pero pocos pueden presumir de que cada nueva película despierta expectación. Por eso esperamos The Irishman con fruición.