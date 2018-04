«Las mismas editoriales son las que se están cargando el sector del libro»

P.¿Qué encuentra en el universo de la creación ilustrada que no le proporcione otra manifestación creativa?

R. Pasé muchos años de estudio personal en técnicas de ilustración y al ver que ya tenía una base sólida decidí dejar el antiguo empleo y dedicarme a la ilustración profesionalmente. Siempre he pensado que la vida es muy corta como para perder años de tu vida en una profesión que no te da una satisfacción personal. En la ilustración encuentro mi forma de representar un texto, es convertir las palabras en mis imágenes, es soñar despierto, es dejar volar mis manos sobre los trazos, es explorarme a mí mismo, es sentirme responsable con el lector, es querer transmitir mis sentimientos y conceptos, es luchar contra el conformismo, es mi manera de ser libre. Hasta ahora en otras facetas creativas que he explorado no me he encontrado tan cómodo como en la ilustración.

P.¿Cuál es el estado de salud de la ilustración española con respecto a otros países de nuestro entorno europeo?

R. La salud en la ilustración española es maravillosa. Hay buenos ilustradores y profesionales increíbles al igual que en el resto de países de entorno europeo. Los ilustradores españoles publicamos y trabajamos en las mejores editoriales y agencias mundiales, exponemos en las mejores galerías y museos y eso es síntoma de que hay una salud envidiable. Pero hay un virus que se llama crisis económica y unas bacterias que se llaman incultura: hasta ahora para esos dos males no se ha encontrado una vacuna ni un buen medicamento y eso hace pensar que va mal, pero si cualquiera se molesta un poco en investigar a los autores, en ver sus obras, exposiciones y publicaciones, se dará cuenta de que no es tan mala como nos quieren hacer creer.