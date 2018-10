«En mis memorias no hay autocensura»

— ¿Se ha quedado a gusto tras la escritura de Ni para el amor ni para el olvido? — Sí, mucho. Hay que tener en cuenta que es un primer tomo, algo así como las memorias de una juventud airada, llena de recuerdos vívidos, vividos con mucha intensidad, y bastante irresponsabilidad en comparación con mucha gente de mi generación. Llegan al año en que González gana las elecciones generales y la generación llega al poder. Ahí hay un cambio, y yo creía y creo que ese primer tomo debía llegar hasta esa fecha. Y, sí, me he quedado muy contento, mucho.

«Me desnudo con facilidad, aunque eso me haga más vulnerable a primera vista»

— ¿Se ha autocensurado? — No, nada, con toda franqueza. Sí confieso que cada capítulo, al final, llevaba una colegiala llamada «trifulcas insulares», donde daba parte de algunas batallas que en el fondo no tenían importancia ninguna fuera de las islas, entre otras cosas porque los personajes que citaba no tienen fuerza ni grandeza ninguna, iba a hacerles un favor si me detenía en ellos más de la cuenta y el ajuste de las mismas no tenía sentido literario alguno. Piense que del Muelle Norte en adelante, nadie los conoce, no son nadie, son chamanes locales del poder chiquitito y no valía la pena. De modo que no es autocensura, sino estética. Si no hay estética, y esos personajes no la tienen, no hay ética y viceversa. Recuerde aquel telegrama de José María Valverde a Tierno Galván cuando Franco lo cesó de catedrático. Valverde era profesor de Estética en Barcelona y Tierno de Ética en Madrid. El texto decía en latín: «Ninguna estética sin ética». Y Valverde dejó la cátedra y se marchó a Canadá. Hablé con él, tomándonos un café en un local de la calle Velázquez en Madrid, pasado el siglo franquista, y me dijo que siempre había que tener en cuenta esa enseña y viceversa. Es lo que he hecho. He salido ganando y el libro mucho más que yo. El silencio de las cucarachas también forma parte de la victoria. — ¿Ha callado más de lo que dice o está todo, absolutamente todo lo que quería contar? — Está todo lo que quería contar en ese tomo, ¿verdad?, lo que no quiere decir que en el segundo tomo, que en principio se titula Más acá de Andrómeda (ya estoy trabajando mucho en él), no salgan recuerdos de la época de mi juventud enlazados con los de este nuevo tomo que llega hasta el año 2000. Si el Gran Arquitecto me lo permite, seguro que lo escribiré completo. Y hay un tercero, del 2000 hasta donde llegue, titulado Si muero lejos de ti. No, no me he censurado nada. Bastante tengo yo con el recuerdo vivo de la censura franquista como para ahora tener falsos pudores a la hora de contarme cómo dios de mí mismo o, como decía Madiba, capitán de mi alma...

«El tono de esa escritura literaria es el de un libertario que sabe que está escribiendo de verdad una parte de su vida»

— ¿Ha sentido pudor por contar su propia existencia? — Ninguno, yo sigo siendo transparente. Me desnudo con facilidad, aunque eso me haga más vulnerable a primera vista. Me causó vergüenza un panfleto, muy mal escrito y argumentado, titulado Contra la sinceridad, escrito por, además, un periodista, que no es otra cosa que la justificación de la hipocresía, tan propia de nuestra sociedad. Da pena ver cómo la falsedad da prestigio en una sociedad más informada y profundamente ineducada como la nuestra. La sinceridad es honestidad con uno mismo y con los demás. Decir y escribir que la sinceridad es mala porque va contra la educación es propia de un mentiroso que no tiene gran idea de lo que realmente es la ética y la estética. Pero así somos ellos, amigo (Sic). — ¿Se arrepiente de algunas cosas que cuenta? ¿Quizás el pasaje en el que relata su paso de joven por algunos prostíbulos capitalinos? — Me arrepiento de muchas cosas de las que hice y viví, y aparecen en el texto, pero no de haberlas contado. Ese pasaje al que usted se refiere, el de los prostíbulos, en fin, ya lo he dicho, las gente es muy pacata y tiene muy poca memoria para sus pecados. Yo no, yo los confieso en público. Otra cosa sería mentir por opacidad o ausencia. Esa vida larga de juventud es muchas veces reprochables pero no desde el punto de vista moral, sino ético y estético. Y sí, me arrepiento bastante de esa temporada en ese sentido. Pero, vamos, García Márquez vivió en un prostíbulo, y lo confesó, y nadie lo lapidó por eso, ¿verdad? Más bien les hacía gracia, que aquel gran escritor confesara el asunto; les caía simpático, claro. Era García Márquez y se lo podía permitir. Yo nunca he vivido en un prostíbulo, aunque sí he pasado grandes jornadas en todos los lugares del mundo y he aprendido allí hasta relatos que alguna vez contaré. En mi novela inédita Ulises en la playa, que escribo ahora a ratos perdidos, cuento cosas de esa experiencia mía en clave de ficción y me lo estoy pasando en grande. Claro que es lacerante, horrorosa, un crimen sin casi, la vida de esas mujeres que me enseñaron tanto de la vida, claro que es un pecado social de gran envergadura, por eso me arrepiento, por eso...