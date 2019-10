Escribir en corto

«Uno no elige la duda, uno cae en la duda» (Cioran).

Deduzco en los tres un trasfondo satírico-filosófico aunque cada cual viene de un lugar indeterminado de lecturas, vivencias e invenciones. Eso sí, nos gusta pensar agudamente, rodearnos de aforismos, microrrelatos, poemas en prosa, idear nuevas escrituras. Quedamos en vernos en una cafetería de la Ciudad Alta, cada uno con sus minirreflexiones sobre la brevedad. Sabemos que estamos unidos por lo que nos separa, somos amigos del fragmento, intuyo que la Totalidad nos abruma.

EDUARDO GONZÁLEZ ASCANIO: La brevedad es una exigencia y la extensión es una licencia peligrosa, es una amplitud en la que te puedes dar una hostia.

JUAN CARLOS DE SANCHO: Los escritores de cuentos, microrrelatos, aforismos, no trabajamos con tanta documentación como hacen los novelistas o ensayistas: partimos de una revelación, de una aparición que llega de improviso y después lo contamos como lo haría un pintor impresionista.

NOEL OLIVARES: No pondría la mano en el fuego. El novelista busca la verosimilitud, el poeta es el único que se permite estar documentado

E.G.A.: El otro día tuve un encontronazo existencial, pero no pensé en escribir una moraleja, esa alcahueta de los cuentos...

NOEL: Un micorrelato es una pieza de relojería, pero con un tiempo

JC: Para el escritor mexicano Javier Perucho «hasta el S. XIX estuvo en pie la moraleja, posteriormente Oscar Wilde pontificó que ‘hay buenos o malos libros’». Borges, alejándose de cualquier moral fue más explícito: «¡No soy un evangelista!»

Mientras llegan los cruasanes y el chocolate concordamos que nuestro evangelismo es nulo y que los sermones nos agotan, también el canon que delimita el negocio editorial. Les comento picarón el veredicto de Pablo Neruda en el que expresa que «la novela es el bistec de la literatura, y es lo que la gente quiere comer». Iniciamos la merienda mental y los primeros abordajes.

Nos activa Noel comentando que «el didactismo en poesía no existe, la poesía nace del caos»; Eduardo coincide en que «el didactismo es instrumentalizar un texto literario. Con el tiempo, como lector me sorprendo menos». Avanzamos en nuestra microrreflexiones y tuve un presentimiento: tal vez la poesía es un género agotado que no encuentra ya asiento literario como en otros tiempos y que el relato corto, el cuento, la microficción regresan como refrescantes transeúntes, menos cargados de nihilismo y narración previsible. Sentencia Noel: «¡Seamos dueños del ojo vidente!»

Rony Vásquez director de Plesiosaurio, la primera revista de ficción breve en Perú, piensa que «la minificción es el último género narrativo. Sus orígenes se remontan a los primeros años del S.XX y uno de sus primeros espacios de lectura fueron los diarios periodísticos: su característica principal es la extrema brevedad. El pacto de lectura difiere de otras modalidades textuales, pues mientras en algunos textos una gran cantidad de páginas refieren un minúsculo universo literario, en la minificción unas cuantas palabras narran múltiples historias «.

Para el profesor y escritor mexicano Armando Alanís «autores de la talla de Borges, Cortázar, Gomez de la Serna, Monterroso, Arreola o Torri han abordado este universo mínimo y hoy son muchos los autores, lectores, estudiosos, académicos interesados en este género novísimo- y a la vez tan antiguo como los cuentos chinos de la tradición budista y taoísta- que se roza y con frecuencia se mimetiza con otras modalidades de la brevedad extrema como el poema en prosa, el epigrama, el aforismo, la greguería...»

EGA: Los géneros cortos son como las especies biológicas pequeñas, que han sobrevivido a cambios climáticos y biológicos, y se han entremezclado entre sí con una promiscuidad sin complejos. Es más atrevida (tiene esa capacidad) que la novela. Hay más simbiosis

JC: Leyendo El coloquio de los perros de Cervantes, encontré estos consejos sobre el arte de contar en breve: estilo sencillo, como el habla común; libre de artificios y podado de largas divagaciones; que exprese el sentido claramente y sin rodeos; que se evite lo demasiado largo y el toque quejoso y moralizador; mantener el hilo ordenado del cuento; mezclar la realidad con la fantasía, enseñar y deleitar con gracia; no parecer predicadores... Se mantiene su vigencia aunque no previó Cervantes la llegada del surrealismo o el lenguaje del absurdo...

EGA: El cuento literario está relegado igual que el corto en el cine, cuando curiosamente las redes permiten disfrutar del ingenio en corto.

JC: Un vez leí que para muchos lectores es mejor inversión comprar un libro de ancho lomo que uno fino; les parece más rentable, como si durara más. Son usos y costumbres generados por la norma y la cultura oficial. En España no es muy valorado el cuento, incluso he escuchado a algunos amigos y escritores: «a ver cuando te atreves con una novela». Escribir cuentos no es nada fácil pero parece que ser escritor al uso es ajustarse a un tamaño estándar. Intuyo que la cosa está cambiando.

Estuvimos varias horas en el café hablando y yo tomando apuntes. Noel viajaba esos días a Salvador de Bahía y una vez allí le pedí que me enviara algunas microrreflexiones sobre la brevedad y así ir completando el artículo para Pleamar. Unas semanas más tarde recibí estas anotaciones:

La forma breve (epigrama, aforismo, microrrelato) participa de la vocación de decir lo máximo en lo mínimo. El microrrelato es la quintaesencia de la narración breve. Es como un gajo que resume el sabor de una historia, convirtiéndose en un todo.

El aforismo, brote germinado de la filosofía, aspira a establecer un axioma sobre la realidad tumultuosa y mutante. Antes de adquirir una forma, el arte de la escritura mana en una riada de palabras que ocupan sus puestos en la jerarquía del lenguaje.

El aforismo colinda con el microrrelato hasta el punto de que puede insertarse en una narración por corta que sea. Todo escritor es una fuente de aforismos. El aforismo es una novela en una sola línea.

No me interesa la taxonomía sino la transgresión de géneros, con la intención de hallar nuevos caminos.

Íbamos construyendo por ráfagas nuestros argumentos esenciales. Recordamos los cuentos de Ribeyro, Cortázar¸ Monterroso, Kafka, Maupassant, Poe.., lecturas que nos indicaron en su día un camino de escritura y el curso de nuestros pensamientos. Ascanio, al releer el envío brasileiro de Olivares me envió unos días después y en pequeñas cápsulas estas apreciaciones sobre la brevedad y sus asuntos:

Mi intención es comunicar un momento de hallazgo de composición narrativa con una fuerza expresiva. Pero la dificultad de la brevedad es que necesita de un momento de revelación ingeniosa o poética que impregna una situación o hechos contados en pocas palabras.

Hace un tiempo el microrrelato era una cosa breve, incluso por alarde de ser breve. Últimamente el concepto se ha ido relajando, convertido en una narración señaladamente breve pero sin tantas restricciones.

Contaba García Márquez que el arte de la novela consiste en ir uniendo ladrillos para construir una casa. Pienso que los que nos dedicamos a escribir en corto, ya sean cuentos, relatos breves, microrrelatos, aforismos, etc, intentamos construir una casa en un ladrillo, practicamos el arte de condensar. Mientras tanto recuerdo ahora la opinión del escritor argentino Abelardo Castillo: «No hagas caso a los editores; la novela con respecto al cuento es que es más larga, ¡el tamaño no importa!». Los hondos pensamientos pueden caber en un ladrillo, sin duda.