'Play, Eat, Repeat': «¿Por qué no unir todo lo que te gusta en un solo evento?» San Mateo estrena un festival gratuito que fusiona cultura pop, ocio alternativo y gastronomía para atraer a jóvenes y familias este fin de semana

San Mateo acoge este fin de semana, a partir del 29 de agosto, la primera edición de 'Play, Eat, Repeat',«un evento pionero en las medianías», con entrada gratuita que reúne ocio alternativo, cultura y gastronomía en un mismo espacio, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la juventud.

El festival, que se celebrará en la Plaza de la Solidaridad de la Vega de San Mateo, ofrecerá una amplia variedad de actividades y experiencias pensadas para todos los públicos. "La idea surgió de juntar en un mismo lugar todo lo que nos gusta: cosplay, K-pop, videojuegos y comida. Son actividades que suelen verse por separado, pero pensamos: ¿por qué no unirlo todo en un solo evento?», aclara Evelyn Padrón, directora del evento.

Los objetivos están bien claros, según explica Padrón: «Buscamos dinamizar el municipio, fomentar la participación juvenil y promover actividades de ocio alternativo que permitan la convivencia de personas de todas las edades y familias en un ambiente lúdico y educativo, intergeneracional». Además, esperan que este evento se consolide como una cita anual dentro del calendario cultural del municipio y la programación de la concejalía.

El festival cuenta con un plan de seguridad aprobado para el evento con todos los medios técnicos y personales como: señalización de los obstáculos, con personal cualificado para posibles riesgos, presencia de extintores... «Buscamos garantizar la seguridad en todo momento, que la comunidad y personas que asistan al evento estén cómodas», asegura Padrón.

Imágenes de la preparación del evento. C7

Arte, coleccionismo y cultura pop local

'Play, Eat, Repeat' contará con una zona dedicada a concursos premiados de cosplay y K-pop, que serán evaluados por jurados de renombre dentro del sector. En el caso del K-pop, destaca la participación del grupo Invidia, descrito en las redes de 'Play, Eat, Repeat' como «un grupo maravilloso que ha ganado numerosos concursos, ha participado en galas drag y ha formado parte del jurado en varios eventos».

En cuanto a los concursos de 'Cosplay', tal y como anuncian en las redes sociales de evento, el sábado disfrutarán de la presencia de Shuten, conocido en redes como Shuten_cos, un 'cosplayer' (persona que se disfraza e interpreta a un personaje de ficción de anime, videojuegos, cine, etc.) con años de experiencia «que muchos ya conocen», mientras que el domingo el jurado estará integrado por Juju, reconocida en Instagram como Jud.konotori, una 'cosplayer' que «empezó como hobby y cada vez brilla más en el lado profesional».

Las inscripciones para el concurso de K-pop ya están cerradas, con un total de 87 participantes registrados. En total, 25 grupos competirán este fin de semana, y más de tres menores de edad realizarán exhibiciones en el escenario. En cuanto al concurso de cosplay, se contará con la participación de 14 invitados, «algunos nuevos y otros ya conocidos». «El ambiente del cosplay está muy animado, ya que tenemos una gymkana con actividades todos los días», señala Evelyn Padrón.

No solo los aficionados al K-pop y Cosplay tendrán su espacio en 'Play, Eat, Repeat': los amantes de los videojuegos también podrán disfrutar de una zona de videojuegos exclusiva. En ella, los asistentes podrán participar en torneos y acceder a más de 90 dispositivos, entre ellos gafas de realidad virtual, drones, ordenadores de alto rendimiento, máquinas arcade, consolas retro, PlayStation 5, Xbox Series X y simuladores de carreras. «Las personas mayores o niños pequeños que no sepan jugar, no tienen que preocuparse, contamos con una zona donde les enseñaremos», afirma la directora.

Los coleccionistas también tendrán su espacio en 'Play, Eat, Repeat', gracias a la presencia de tiendas especializadas en cultura asiática, manga, anime y videojuegos. Un total de 48 artistas y cinco tiendas de distintas islas del archipiélago estarán vendiendo sus trabajos en la zona de 'Artist Alley'.

En cuanto al apartado gastronómico, contará con una zona de comida donde los asistentes podrán disfrutar, entre otros, de 'Bubble teas', ramen, opciones de comida vegana y adaptaciones para personas con intolerancias alimentarias, ofreciendo así una propuesta culinaria variada y accesible para todos los gustos.

Los organizadores de 'Play, Eat, Repeat' confían en recibir entre 2.000 y 3.000 asistentes, impulsados por la gran expectativa generada en redes sociales y el interés de quienes buscan una propuesta fresca. Más allá de ser solo un festival, quieren transmitir un mensaje claro: «este es un espacio abierto y libre, donde diferentes culturas y generaciones se encuentran para disfrutar, aprender y conectar a través de la tecnología, la gastronomía y el ocio alternativo». Un punto de encuentro que promete convertirse en un referente para la juventud y toda la comunidad local.